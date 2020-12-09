Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entrevista

Subsecretário atualiza cenário da pandemia da Covid-19 no ES

O aumento de casos de coronavírus no Espírito Santo e as informações sobre a vacina contra a Covid-19 são os temas discutidos pelo subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 11:12

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 11:12

O Estado registrou 24 óbitos na última terça-feira (8), elevando para 4.455 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme atualização diária do Painel Covid-19, o Espírito Santo registrou um recorde de casos nas últimas 24 horas: foram 2.418 novos registros, elevando para 204.565 o total de casos confirmados. Paralelo a esse aumento de casos, o governador Renato Casagrande e o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, participaram de uma reunião virtal com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para discutir sobre a vacinação no país.
Em entrevista à CBN Vitória na manhã desta quarta-feira (9), representando a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, traz as últimas atualizações sobre a pandemia no Estado e fala sobre o aumento de casos da doença no Espírito Santo e sobre o que foi discutido com relação à vacina contra a Covid-19. Conf
Durante a entrevista, o subsecretário destacou que a vacinação contra a Covid-19 será feita em salas de imunização em todos os municípios capixabas. De acordo com o Plano Nacional de Vacinação, que ainda não foi concluído, os primeiros a receberem as doses serão os idosos com mais de 75 anos, profissionais de saúde, depois pessoas com 60 anos ou mais e por fim adultos com doenças crônicas.
Luiz Carlos Reblin detalhou ainda como funcionará a imunização no Espírito Santo a partir da distribuição das doses pelo Ministério da Saúde. A previsão mais otimista, até o momento, é para início de março do ano que vem. Confira abaixo a entrevista na íntegra (aperte o play):
Subsecretário atualiza cenário da pandemia da Covid-19 no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados