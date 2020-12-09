Subsecretário atualiza cenário da pandemia da Covid-19 no ES

Em entrevista à CBN Vitória na manhã desta quarta-feira (9), representando a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, traz as últimas atualizações sobre a pandemia no Estado e fala sobre o aumento de casos da doença no Espírito Santo e sobre o que foi discutido com relação à vacina contra a Covid-19. Conf

Durante a entrevista, o subsecretário destacou que a vacinação contra a Covid-19 será feita em salas de imunização em todos os municípios capixabas. De acordo com o Plano Nacional de Vacinação, que ainda não foi concluído, os primeiros a receberem as doses serão os idosos com mais de 75 anos, profissionais de saúde, depois pessoas com 60 anos ou mais e por fim adultos com doenças crônicas.

Luiz Carlos Reblin detalhou ainda como funcionará a imunização no Espírito Santo a partir da distribuição das doses pelo Ministério da Saúde. A previsão mais otimista, até o momento, é para início de março do ano que vem. Confira abaixo a entrevista na íntegra (aperte o play):