Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Por causa de carro

'Sheik brasileiro' leva multa de R$ 50 mil após confusão em Guarapari

Prefeitura alegou que Flávio Ramos Gomes não tinha licença prévia para realizar evento de doação de veículo que acabou em quebra-quebra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2023 às 20:50

Publicado em 28 de Outubro de 2023 às 20:50

Flávio Ramos Gomes, que se intitula como 'sheik brasileiro' nas redes sociais, levou uma multa de R$ 50 mil da Prefeitura de Guarapari após uma "gincana" de doação de um carro que acabou em aglomeração, quebra-quebra e a destruição do próprio veículo na Praia das Castanheiras, na última quinta-feira (26). 
A administração municipal informou que a multa se deu pela falta de licença prévia para realização do evento. 
O evento citado pela prefeitura ocorreu na quinta-feira (26). Em vídeos que circularam pelas redes sociais, foi possível ver pessoas aos socos e empurrando umas as outras, com o intuito de levar um Citröen C4 de graça para casa (confira no vídeo acima). O ganhador seria quem ficasse mais tempo sem tirar a mão do veículo. 
Pelas imagens, a multidão ainda aparece, aos gritos, destruindo as janelas do carro e pulando em cima dele. Partes do automóvel também foram arrancadas e jogadas no meio da rua.
Polícia Militar foi acionada para dispersar a população. Segundo a corporação, houve relatos de que uma pessoa teria tentado até atear fogo no carro com um isqueiro. Foi necessário o uso de spray de pimenta para conter a confusão.

'Sheik brasileiro'

A briga generalizada em um dos calçadões mais famosos de Guarapari aconteceu após uma promessa feita por Flávio Ramos Gomes, empresário e influencer digital que fala sobre apostas virtuais na internet. Pelo Instagram, ele explicou que tudo não passou de uma brincadeira. Quem quisesse ganhar o automóvel, avaliado em R$ 44 mil, precisaria ficar com as mãos sobre o carro e ajoelhado. O vencedor, segundo ele, não poderia comer, beber água ou sair do local – ou seja, o último a resistir levaria o veículo.
Flávio ficou conhecido após publicar um vídeo jogando notas de R$ 100 e R$ 50 da cobertura do prédio onde mora, também no município, no último final de semana.
Apesar do estado em que ficou o veículo, uma pessoa permaneceu no local e ganhou. O influencer afirmou que irá consertar o carro antes de entregá-lo ao vencedor.
No fim da tarde de quinta, após o fim do tumulto, a Polícia Civil informou que Flávio Ramos compareceu espontaneamente na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras de Guarapari para prestar depoimento. "O homem é investigado por causar tumulto, na tarde de quinta-feira (26), na Praia das Castanheiras, em Guarapari. Ele também poderá ser investigado por possíveis outros crimes, caso seja identificado durante as investigações", disse a corporação, em nota.
Confusão por causa de carro em Guarapari
Carro foi quebrado e destruído durante confusão em Guarapari Crédito: Reprodução

Quem é Flávio?

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, Flávio explicou que é natural de Minas Gerais, mas morava há alguns anos na Bahia. Para ficar mais próximo ao Estado onde nasceu, veio parar no Espírito Santo. O empresário também disse que entrou na vida das apostas virtuais durante a pandemia da Covid-19, quando a pizzaria que tinha passou a não dar mais retorno financeiro.
Flávio Ramos Gomes
Flávio Ramos Gomes exibe uma vida de luxo nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais
“Não valia a pena. Comecei a investir com o que eu conhecia. A minha família tinha contato com jogos de apostas, como o bingo, por exemplo, quando eu era criança. Adquiri um conhecimento, comecei a aplicar e também a ter retorno”, contou Flávio.
Ao ser questionado sobre se não teme ser investigado por oferecer tanto dinheiro, ele negou: “Não vão encontrar nada”, disse.
Para a TV Gazeta, o influencer deu mais detalhes do que ocorreu durante a confusão na Praia das Castanheiras (veja acima). Ele também frisou que planeja realizar novas "brincadeiras" para oferecer prêmios aos seguidores. “Pretendo fazer algo mais organizado”, ressaltou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Carro Prefeitura de Guarapari
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump
Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados