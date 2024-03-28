Sexta-feira Santa: saiba o que funciona e não funciona na Grande Vitória

Shopping Vitória: funcionamento em horário especial Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

O feriado de Sexta-feira Santa (29) provoca mudanças no funcionamento do comércio, de shoppings e repartições públicas na Região Metropolitana de Vitória.

Nos órgãos do governo do Estado e nas prefeituras de Viana, Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha, apenas os serviços considerados essenciais vão funcionar, em esquema de plantão, no feriado.

As agências bancárias não abrem para atendimento presencial. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), como alternativa, os clientes podem usar os canais digitais e remotos, como sites e aplicativos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências.

"Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências, por exemplo. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas de atendimento”, ressalta o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.

Escolas fechadas

Rede pública estadual - de acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), não haverá aula na sexta-feira (29).

Rede municipal - as escolas municipais de Vila Velha, Serra, Vitória e Cariacica não funcionam nesta sexta (29).

Governo estadual

De acordo com a Seger (Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos), não haverá expediente nos órgãos públicos do Poder Executivo Estadual nesta sexta-feira (29), feriado nacional da Paixão de Cristo.

A pasta informou ainda que as medidas não contemplam as unidades que desempenham suas funções em regime de escala ou que não admitem paralisação.

Prefeituras mantêm serviços essenciais

Na Grande Vitória, o expediente nas gestões municipais terá esquema especial nesta sexta (29).

Vitória

Unidades de saúde: as unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos à população.

as unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos à população. Vacinação: Haverá vacinação, sem agendamento, das 8 às 15h, nas Unidades de Saúde de Jardim Camburi e Santo Antônio. Serão disponibilizadas todas as vacinas, exceto a BCG, que é feita mediante agendamento on-line.

Haverá vacinação, sem agendamento, das 8 às 15h, nas Unidades de Saúde de Jardim Camburi e Santo Antônio. Serão disponibilizadas todas as vacinas, exceto a BCG, que é feita mediante agendamento on-line. Pronto Atendimento: O PA de São Pedro, situado na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o PA da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas.

O PA de São Pedro, situado na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o PA da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas. Atenção Psicossocial: O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas. Vigilância Epidemiológica: O plantão da Vigilância Epidemiológica também funcionará, das 8 às 16 horas, podendo também ser acionado pelo telefone (27) 3132-5019.

O plantão da Vigilância Epidemiológica também funcionará, das 8 às 16 horas, podendo também ser acionado pelo telefone (27) 3132-5019. Disque-Silêncio: O serviço Fala Vitória funciona 24 horas. As denúncias podem ser feitas on-line por meio do site da Prefeitura de Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online pelo celular e tablete (disponível para Android e iOS). Também pode ser feita pelo telefone 156 no período das 8 às 22 horas, de segunda a sexta-feira. No caso de ruídos, mesmo após as 22 horas, a ligação é transferida automaticamente à área do Disque-Silêncio com a ida a campo dos agentes de proteção ambiental.

O serviço Fala Vitória funciona 24 horas. As denúncias podem ser feitas on-line por meio do site da Prefeitura de Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online pelo celular e tablete (disponível para Android e iOS). Também pode ser feita pelo telefone 156 no período das 8 às 22 horas, de segunda a sexta-feira. No caso de ruídos, mesmo após as 22 horas, a ligação é transferida automaticamente à área do Disque-Silêncio com a ida a campo dos agentes de proteção ambiental. Guarda Municipal: A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai manter a escala dos grupamentos: Trânsito, Grupo Tático Operacional de Trânsito, Proteção Comunitária, Ronda Ostensiva Municipal e Grupo de Apoio Operacional, no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos base e patrulhamento em todos os bairros da capital.

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai manter a escala dos grupamentos: Trânsito, Grupo Tático Operacional de Trânsito, Proteção Comunitária, Ronda Ostensiva Municipal e Grupo de Apoio Operacional, no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos base e patrulhamento em todos os bairros da capital. Defesa Civil: A Defesa Civil de Vitória vai atuar normalmente em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 3194-7568 . Em caso de ocorrências graves, a equipe completa estará pronta para atuação na capital.

Serra

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, e Pronto Atendimento Pediátrico, com atendimento 24 horas.

Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas.

Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas. Informações: (27) 98166-1308.

Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19 horas. Informações: 3338-9100.

Vigilância Sanitária (denúncias) - 27 98166-1036

Auxílio Funeral: Todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, horário de 8h às 20h. Telefone: (27) 98166-0814.

Plantão do Conselho Tutelar: (27) 98166-0515.

Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro POP - Telefone: (27) 98166-0161.

Defesa Civil: atendimento emergencial por conta da chuva. Telefone: 99938-9500 e 199 (Atendimento 24h).

Guarda Civil: Agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população.

Coleta de lixo domiciliar e hospitalar vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região

Vila Velha

Saúde: os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, UPA de Riviera da Barra além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24 horas..

os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, UPA de Riviera da Barra além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24 horas.. Defesa Civil: os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193

os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193 Guarda Municipal: funciona normalmente. Pode ser acionada pelo telefone (27) 3149-7444

funciona normalmente. Pode ser acionada pelo telefone (27) 3149-7444 Posturas: ( 27) 3369-9460

27) 3369-9460 Serviço Especializado de Abordagem Social: funciona até às 22h, telefone: (27) 99717- 5012

funciona até às 22h, telefone: (27) 99717- 5012 Conselho Tutelar (24h): (27) 99892-2714

(27) 99892-2714 Ouvidoria: 162

162 Auxílio-Funeral (das 8 às 20h nos finais de semana e feriados): (27) 99717-0868

(27) 99717-0868 Serviços Urbanos: coleta residencial vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região

coleta residencial vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região Gerência de Necrópoles: (27) 3388-4288 (Plantão)

Cariacica

PA do Trevo de Alto Lage (que abriga os PAs adulto e infantil) - 24 horas;

PA de Bela Vista - 7h às 17 horas;

PA de Nova Rosa da Penha I - 7h às 17 horas;

PA de Flexal - 24 horas;

Defesa Civil - contato 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas);

Serviços de varrição e limpeza nas principais vias do município;

Manutenção de equipamentos públicos;

Coleta de lixo domiciliar e hospitalar;

Coordenação de Necrópole - a liberação de sepultamentos nos cemitérios municipais deve ser feita de forma presencial na sede da Prefeitura Municipal de Cariacica, no setor de Protocolo, no Trevo de Alto Lage, todos os dias, inclusive finais de semana e feriados, das 8h às 18h. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone 3354-5909;

Cemitérios - 7h às 17 horas;

Conselho Tutelar de Cariacica (24 horas) - plantão contatos 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302.

Supermercados

Carrinho de compras em supermercado Crédito: Divulgação

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que as lojas estão autorizadas a funcionar em horário especial no feriado de Sexta-feira Santa (29). A abertura deverá ser das 8 às 18h, como determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente, com exceção dos municípios que possuem convenções próprias ou aditivos que trazem outras orientações sobre a abertura dos supermercados nos feriados.

Carone: as lojas da Grande Vitória funcionam das 8 às 18h.

as lojas da Grande Vitória funcionam das 8 às 18h. Perim : as lojas vão funcionar das 8 às 18h.

: as lojas vão funcionar das 8 às 18h. Extrabom e Extraplus no Masterplace: todas as lojas (Extrabom, Extraplus e Atacado Vem) irão funcionar das 8 às 18h, exceto: ExtraCenter Guarapari : abrirá das 8 às 20h; Praia do Morro: abrirá das 7h às 20h; Areia Preta e Guarapari Centro: abrirá das 7 às 20h; Plaza: abrirá das 8 às 19h; Boulevard: abrirá das 10 às 21h.

Comércio de rua

O Polo de Moda Glória, em Vila Velha, não vai funcionar na sexta-feira (29).

Shoppings

Shopping Vitória

Lojas e Stands: das 14 às 21h, e facultativo das 13 às 14h e das 21 às 22h

das 14 às 21h, e facultativo das 13 às 14h e das 21 às 22h Alimentação (lojas, stands e quiosques) e Lazer: das 11 às 22h

das 11 às 22h Demais horários: conforme definido pela operação

conforme definido pela operação Cinema e eventos: Funcionamento conforme horários das sessões

Funcionamento conforme horários das sessões Academia: informações: (27) 3010-3277

informações: (27) 3010-3277 Centro Médico e Odontológico: informações: (27) 3182-1000

informações: (27) 3182-1000 Centro Médico 2: informações (27) 99204-6400

informações (27) 99204-6400 Dermaskin Centro Estético: informações: (27) 3300-7082

Shopping Vila Velha

Lojas e Quiosques: das 14 às 21h (facultativo das 12 às 14h)

das 14 às 21h (facultativo das 12 às 14h) Praça de Alimentação e Lazer: das 11 às 22h

das 11 às 22h Cinema: conforme Programação

conforme Programação Carrefour: das 9 às 21h

das 9 às 21h Padaria: das 7 às 21h

das 7 às 21h Academia: das 8 às 17h

Shopping Moxuara, em Cariacica

Lojas e Quiosques: das 13 às 22h*. Abertura facultativa das 11 às 13h

das 13 às 22h*. Abertura facultativa das 11 às 13h Alimentação: das 11 às 22h

das 11 às 22h Lazer e Cinema: conforme programação

Shopping Boulevard Vila Velha

Lojas e quiosques: das 13 às 21h

das 13 às 21h Praça de alimentação e lazer: das 11 às 22h

das 11 às 22h Supermercado: das 8 às 21h

das 8 às 21h Academia: 8 às 12h

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques: das 14 às 20h. Abertura facultativa às 11h e fechamento às 21h.

das 14 às 20h. Abertura facultativa às 11h e fechamento às 21h. Alimentação: das 11 às 21h

das 11 às 21h Lazer e Cinema: conforme programação

Shopping Mestre Álvaro, na Serra

Lojas e quiosques: das 12 às 21h. Abertura facultativa das 12 às 13h.

das 12 às 21h. Abertura facultativa das 12 às 13h. Alimentação e Lazer: das 11 às 22h

das 11 às 22h Cinema e lazer: conforme programação

Shopping Montserrat

Lojas e quiosques: das 13 às 21h. Abertura facultativa entre 12 e 13h.

das 13 às 21h. Abertura facultativa entre 12 e 13h. Alimentação: das 11 às 22h

das 11 às 22h Lazer e Cinema: conforme programação