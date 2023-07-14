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Em Barramares

Rodoviário cai com moto em buraco de obra em Vila Velha e está sem andar

Alessandro Melo de Souza, de 49 anos, estava de moto seguindo para o trabalho no momento do acidente; ele está em um hospital de Vitória e fará cirurgia para tentar recuperar movimento das pernas

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 12:06

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 jul 2023 às 12:06
Rodoviário cai em buraco de obra com moto em Vila Velha e está sem andar
Rodoviário cai em buraco de obra com moto em Vila Velha e está sem andar Crédito: Reprodução
Um motorista de ônibus do Sistema Transcol caiu com a moto dele em um buraco aberto em uma obra do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), na Estrada Ayrton Senna, em Barramares, Vila Velha, na manhã do último dia 7, há uma semana. Alessandro Melo de Souza, de 49 anos, seguia para o trabalho no momento do acidente e está sem o movimento das pernas.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a filha do rodoviário, Alessandra Muzzi Souza, de 20 anos, contou que o pai caiu no buraco por volta de 4h30 da manhã. “É uma obra que estava mal sinalizada, um breu. Quando foi ver, meu pai estava dentro da cratera”, disse. Segundo a jovem, o buraco tinha 3,5 metros de profundidade e 8 cm de água dentro. 
O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros. Em nota, a corporação explicou que foi acionada para ocorrência de atendimento a vítima de acidente de trânsito, no bairro Barramares. No local, os militares constataram que havia uma vítima de acidente de moto, caída em um buraco com água.
Os bombeiros retiraram o rodoviário do buraco, fizeram a imobilização em prancha rígida ele foi deixado aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Foto mostra o buraco onde a moto caiu em Vila Velha Crédito: Reprodução
A filha de Alessandro contou que o pai teve traumatismo craniano, fratura nas vértebras na coluna e segue internado no CTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde vai fazer uma cirurgia para ver se o movimento das pernas volta.

O que diz o DER-ES

Em nota enviada nesta sexta-feira (14), o DER-ES informou que a vala foi aberta para implantar uma rede de drenagem, serviço que faz parte das obras de pavimentação da ES 388, e que a mesma já foi fechada no início desta semana.
O órgão afirmou que, durante a execução do serviço, o local estava devidamente sinalizado com cerquite e placas, conforme imagens enviadas à reportagem. As fotos são do dia 6 de julho, horas antes do acidente com o rodoviário.

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