Rodoviário cai com moto em buraco de obra em Vila Velha e está sem andar

Rodoviário cai em buraco de obra com moto em Vila Velha e está sem andar Crédito: Reprodução

Um motorista de ônibus do Sistema Transcol caiu com a moto dele em um buraco aberto em uma obra do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), na Estrada Ayrton Senna, em Barramares, Vila Velha , na manhã do último dia 7, há uma semana. Alessandro Melo de Souza, de 49 anos, seguia para o trabalho no momento do acidente e está sem o movimento das pernas.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a filha do rodoviário, Alessandra Muzzi Souza, de 20 anos, contou que o pai caiu no buraco por volta de 4h30 da manhã. “É uma obra que estava mal sinalizada, um breu. Quando foi ver, meu pai estava dentro da cratera”, disse. Segundo a jovem, o buraco tinha 3,5 metros de profundidade e 8 cm de água dentro.

O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros . Em nota, a corporação explicou que foi acionada para ocorrência de atendimento a vítima de acidente de trânsito, no bairro Barramares. No local, os militares constataram que havia uma vítima de acidente de moto, caída em um buraco com água.

Os bombeiros retiraram o rodoviário do buraco, fizeram a imobilização em prancha rígida ele foi deixado aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Foto mostra o buraco onde a moto caiu em Vila Velha Crédito: Reprodução

A filha de Alessandro contou que o pai teve traumatismo craniano, fratura nas vértebras na coluna e segue internado no CTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória , onde vai fazer uma cirurgia para ver se o movimento das pernas volta.

O que diz o DER-ES

Em nota enviada nesta sexta-feira (14), o DER-ES informou que a vala foi aberta para implantar uma rede de drenagem, serviço que faz parte das obras de pavimentação da ES 388, e que a mesma já foi fechada no início desta semana.