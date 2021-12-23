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Chuva no ES

Rio transborda e ruas ficam alagadas em Mimoso do Sul

Deslizamento de terra também foi registrado no interior do município; ainda não há informação se alguma família precisou sair de casa por conta da chuva
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

23 dez 2021 às 13:45

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 13:45

Ruas da região central de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, ficaram alagadas após o Rio Muqui do Sul transbordar na manhã desta quinta-feira (23). Deslizamento de terra também foi registrado no interior do município. Ainda não há a confirmação se alguma família ficou desalojada ou desabrigada.
Ruas ficam alagadas após rio transbordar em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação: Luciano Carvalho / Prefeitura Mimoso
De acordo com chefe de gabinete do município, Luciano Carvalho, a Defesa Civil ainda está percorrendo a cidade para contabilizar os estragos. 
Ruas ficam alagadas após rio transbordar em Mimoso do Sul
Estrada após chuva em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação: Luciano Carvalho / Prefeitura Mimoso
“Os moradores estão preocupados e em alerta. De acordo com a Defesa Civil e moradores dos distritos de Santo Antônio e Conceição do Muqui, onde ficam as cabeceiras do Rio Muqui do Sul, ainda está chovendo muito e essa água ainda não chegou aqui”, explicou.
Um deslizamento de terra foi registrado na rodovia que liga Mimoso do Sul ao distrito de São Pedro do Itabapoana, por isso os motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção.

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