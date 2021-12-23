Rio transborda e ruas ficam alagadas em Mimoso do Sul

Ruas da região central de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, ficaram alagadas após o Rio Muqui do Sul transbordar na manhã desta quinta-feira (23). Deslizamento de terra também foi registrado no interior do município. Ainda não há a confirmação se alguma família ficou desalojada ou desabrigada.
De acordo com chefe de gabinete do município, Luciano Carvalho, a Defesa Civil ainda está percorrendo a cidade para contabilizar os estragos.
“Os moradores estão preocupados e em alerta. De acordo com a Defesa Civil e moradores dos distritos de Santo Antônio e Conceição do Muqui, onde ficam as cabeceiras do Rio Muqui do Sul, ainda está chovendo muito e essa água ainda não chegou aqui”, explicou.
Um deslizamento de terra foi registrado na rodovia que liga Mimoso do Sul ao distrito de São Pedro do Itabapoana, por isso os motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção.