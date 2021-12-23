Rio transborda e ruas ficam alagadas em Mimoso do Sul

Ruas da região central de Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo, ficaram alagadas após o Rio Muqui do Sul transbordar na manhã desta quinta-feira (23). Deslizamento de terra também foi registrado no interior do município. Ainda não há a confirmação se alguma família ficou desalojada ou desabrigada.

Ruas ficam alagadas após rio transbordar em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação: Luciano Carvalho / Prefeitura Mimoso

De acordo com chefe de gabinete do município, Luciano Carvalho, a Defesa Civil ainda está percorrendo a cidade para contabilizar os estragos.

Estrada após chuva em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação: Luciano Carvalho / Prefeitura Mimoso

“Os moradores estão preocupados e em alerta. De acordo com a Defesa Civil e moradores dos distritos de Santo Antônio e Conceição do Muqui, onde ficam as cabeceiras do Rio Muqui do Sul, ainda está chovendo muito e essa água ainda não chegou aqui”, explicou.