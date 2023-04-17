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Festa da Penha 2023

Remadores realizam "remaria" em homenagem à Nossa Senhora da Penha

Fiéis levaram remos para o mar para homenagear Nossa Senhora da Penha em Vila Velha: foram da Praia do Ribeiro até a Prainha

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 15:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2023 às 15:51
Remadores de diversos lugares do Estado se juntaram para homenagear Nossa Senhora da Penha em uma "remaria" na manhã de domingo (16), em Vila Velha.
Dezenas de remadores partiram por volta das 8 horas da Praia do Ribeiro, na Praia da Costa, em Vila Velha. Além de remadores, muitas pessoas também seguiram o grupo em pranchas de stand-up paddle.
Eles circularam pelo mar até a Prainha, aos pés do Convento da Penha, onde foi encerrada a "remaria". A atividade estava na programação oficial da Festa da Penha 2023.

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