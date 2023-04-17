Remadores realizam "remaria" em homenagem à Nossa Senhora da Penha

Remadores de diversos lugares do Estado se juntaram para homenagear Nossa Senhora da Penha em uma "remaria" na manhã de domingo (16), em Vila Velha.

Dezenas de remadores partiram por volta das 8 horas da Praia do Ribeiro, na Praia da Costa, em Vila Velha. Além de remadores, muitas pessoas também seguiram o grupo em pranchas de stand-up paddle.