Quatis são resgatados após mãe morrer atropelada em Vargem Alta

Quatis são resgatados após mãe morrer atropelada Crédito: Prefeitura de Vargem Alta

Um casal de quatis (Nasua nasua) foi resgatado e encaminhado ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), em Cariacica , após ser resgatado em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. Os filhotes foram encontrados por uma moradora do interior, que acionou a Secretaria de Meio Ambiente.

Segundo a prefeitura de Vargem Alta, técnicos da pasta municipal fizeram o resgate na última quarta-feira (10), na localidade de Ardisson, no interior da cidade. Os quatis foram encontrados por uma moradora da localidade, que resgatou os bichinhos após perderem a mãe, vítima de atropelamento.

Os técnicos ambientais acomodaram os filhotes em local apropriado para transporte e levaram até o escritório do Iema, no Parque Estadual da Pedra Azul. Em seguida, os animais foram encaminhados para o Centro de Reabilitação do órgão, em Cariacica, para receberem os cuidados necessários.