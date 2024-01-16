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Interior do ES

Quatis são resgatados após mãe morrer atropelada em Vargem Alta

Casal de filhotes foi salvo por uma moradora na localidade de Ardisson; animais foram encaminhados a um centro de recuperação em Cariacica
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 jan 2024 às 17:13

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 17:13

Quatis são resgatados após mãe morrer atropelada
Quatis são resgatados após mãe morrer atropelada Crédito: Prefeitura de Vargem Alta
Um casal de quatis (Nasua nasua) foi resgatado e encaminhado ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), em Cariacica, após ser resgatado em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. Os filhotes foram encontrados por uma moradora do interior, que acionou a Secretaria de Meio Ambiente.
Segundo a prefeitura de Vargem Alta, técnicos da pasta municipal fizeram o resgate na última quarta-feira (10), na localidade de Ardisson, no interior da cidade. Os quatis foram encontrados por uma moradora da localidade, que resgatou os bichinhos após perderem a mãe, vítima de atropelamento.
Os técnicos ambientais acomodaram os filhotes em local apropriado para transporte e levaram até o escritório do Iema, no Parque Estadual da Pedra Azul. Em seguida, os animais foram encaminhados para o Centro de Reabilitação do órgão, em Cariacica, para receberem os cuidados necessários.
A Secretaria de Meio Ambiente ressalta que a população que, ao encontrar animais silvestres, acione a pasta para que os bichos recebam o devido tratamento e sejam encaminhados para os órgãos competentes a oferecer as melhores condições de readaptação ao habitat natural. No município, os telefones de contato são (28) 3528-1367 e (28) 99951-3495.

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