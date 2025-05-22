Projeto ajuda a romper ciclo da violência e revela talentos do futebol no ES

Iniciativa de Linhares promove inclusão social e combate a violência em áreas vulneráveis Crédito: Divulgação / Academia Capixaba de Futebol

Fundada há 15 anos, a Academia Capixaba de Futebol (ACF) utiliza o esporte como instrumento de transformação social em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Mais do que ensinar as técnicas do jogo com a bola nos pés, a iniciativa atua na raiz de problemas estruturais, oferecendo novas perspectivas a crianças e adolescentes de comunidades marcadas pela vulnerabilidade e pela violência. E o resultado da iniciativa pode ser visto nos gramados mundo afora, com talentos revelados no Estado que fazem sucesso em clubes do Brasil e do exterior, e também com vitórias pessoais que vão muito além dos campos.

A iniciativa nasceu da inquietação da educadora Emiliana Silva, que se deparou com crianças usando entorpecentes após as aulas. Ao lado de Neemias Santos Silva, ela deu início à ACF, que começou de forma informal com apenas 20 crianças e, hoje, acolhe cerca de 400 jovens.

Segundo Neemias, a maior realização do projeto é ver os jovens superando a exclusão social e sonhando com um futuro melhor. “Nosso maior sucesso é ver essas crianças estudando, mudando a própria história e rompendo o ciclo da violência e marginalização”, afirmou.

A ACF realiza acompanhamento integral com uma equipe multidisciplinar composta por assistente social, educadores e psicólogos. O foco é o desenvolvimento físico, emocional, familiar e escolar dos participantes, criando alternativas à realidade de violência em que muitos estão inseridos.

A assistente social do projeto, Siele Pereira da Silva de Oliveira, destaca que a iniciativa da ACF, articulada às demais políticas públicas, tem o potencial de trabalhar de forma preventiva, contribuindo para o acesso a serviços gratuitos que complementam a função protetiva da família e do Estado.

É um projeto social que trabalha articulado à educação, saúde, assistência social e família. Complementa as suas ações, colocando como fator de permanência no projeto que o atleta/aluno esteja devidamente matriculado e com bom desempenho escolar. Isso contribui para a permanência por mais tempo no ambiente escolar, evitando as evasões. Siele Pereira da Silva de Oliveira - Assistente social

Rompendo o ciclo

Entre os relatos de superação, destaca-se o de João (nome fictício), acolhido pelo projeto após vivenciar uma série de traumas. Aos seis anos, perdeu a mãe e passou a viver em um lar marcado pela violência constante. Dois anos depois, foi expulso de casa pelo próprio pai, dependente químico e agressor.

Sua irmã mais velha, Maria (nome fictício), que morava em Linhares, buscou o menino em Vitória após receber uma ligação dele contando tudo o que vinha passando com o pai. “Precisei acionar a polícia e o Conselho Tutelar para conseguir tirar ele da casa do pai. Foi quando descobri que não era a primeira vez que o pai agredia o ‘João’. Ele tinha marcas da violência pelo corpo e contou que, por muitas vezes, via o pai levando mulheres para usar drogas dentro de casa”, relata.

Assustado e com sinais de agressividade por tudo o que havia presenciado, o menino passou por um processo de reconstrução dentro da ACF. “Tratavam ele como um filho. Davam conselhos, cobravam disciplina e mostravam carinho. Aos poucos, ele se transformou, ficou mais respeitoso e calmo. Ele era uma criança e eu, muito jovem. Devia ter 20 anos. Então, não sabia lidar com todas as situações, o Neemias e a Mila (Emiliana) me ajudaram muito”, lembra Maria.

Hoje, João é um jovem com novos planos e perspectivas. “Um vizinho antigo me disse que, se eu não o tivesse tirado de lá, o destino dele teria sido completamente diferente. Hoje ele não carrega mais os traços do pai e os resquícios da violência que via diariamente”, conclui a irmã.

De acordo com Maria, durante os anos em que participou do projeto, João fez amigos, viajou para outros Estados e teve acesso a novas oportunidades que mudaram a história da sua vida.

Intercâmbio de experiências

Há mais de oito anos, a Academia de Futebol (ACF) oferece oportunidades de intercâmbio internacional para jovens que participam do projeto, por meio de editais governamentais, sem custos para os beneficiados. Essa iniciativa, de acordo com o cofundador Neemias, tem transformado a realidade de muitos jovens, que hoje cursam universidades estrangeiras e alcançaram sucesso em suas carreiras.

É o caso de Ruan Silva, que ingressou no projeto aos 13 anos, em 2014, quando chegou a Bebedouro. Graças às oportunidades proporcionadas pela ACF, ele agora joga profissionalmente em Portugal, pelo Clube Desportivo Praia Milfontes. "Através do projeto, eu tive minha primeira oportunidade no futebol. O projeto me fez sonhar e acreditar. Mas, além disso, me fez uma pessoa melhor", recorda o ex-aluno.