Prefeito de Jaguaré se afasta do cargo para tratar câncer

O prefeito de Jaguaré, Marcos Guerra, foi diagnosticado com câncer de próstata em novembro de 2021. Crédito: Prefeitura de Jaguaré | Reprodução

O prefeito do município de Jaguaré , no Norte do Espírito Santo , Marcos Guerra, pediu um afastamento do cargo a partir da próxima segunda-feira (22) para realizar um tratamento contra um câncer. O pedido foi aceito pela Câmara Municipal e a previsão é de que o prefeito retorne até o dia 10 de julho.

Marcos Guerra foi diagnosticado com câncer de próstata em novembro de 2021, em estágio inicial da doença. Na ocasião, o prefeito também se afastou para o início do tratamento por cerca de três meses.

“Eu fui acometido de um câncer e passei por cirurgia. Na época já estava previsto, como continuidade do tratamento, que eu deveria passar pela radioterapia. A partir de segunda-feira eu estarei afastado para as sessões que serão realizadas em Vitória”, disse o prefeito em um vídeo publicado nas redes sociais.

Nesse período, a administração municipal fica a cargo do vice-prefeito, Elder Sossai. “Tenho certeza que a recuperação será rápida e, em breve, ele estará de volta”, afirmou Sossai.