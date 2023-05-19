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Prefeito de Jaguaré se afasta do cargo para tratar câncer

Marcos Guerra foi diagnosticado com câncer de próstata em novembro de 2021, e deve ficar afastado até o  dia 10 de julho. Nesse período, a administração municipal fica a cargo do vice-prefeito, Elder Sossai
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 mai 2023 às 15:01

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 15:01

O prefeito de Jaguaré, Marcos Guerra, foi diagnosticado com câncer de próstata em novembro de 2021.
O prefeito de Jaguaré, Marcos Guerra, foi diagnosticado com câncer de próstata em novembro de 2021. Crédito: Prefeitura de Jaguaré | Reprodução
O prefeito do município de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, Marcos Guerra, pediu um afastamento do cargo a partir da próxima segunda-feira (22) para realizar um tratamento contra um câncer. O pedido foi aceito pela Câmara Municipal e a previsão é de que o prefeito retorne até o dia 10 de julho.
Marcos Guerra foi diagnosticado com câncer de próstata em novembro de 2021, em estágio inicial da doença. Na ocasião, o prefeito também se afastou para o início do tratamento por cerca de três meses.
“Eu fui acometido de um câncer e passei por cirurgia. Na época já estava previsto, como continuidade do tratamento, que eu deveria passar pela radioterapia. A partir de segunda-feira eu estarei afastado para as sessões que serão realizadas em Vitória”, disse o prefeito em um vídeo publicado nas redes sociais.
Nesse período, a administração municipal fica a cargo do vice-prefeito, Elder Sossai. “Tenho certeza que a recuperação será rápida e, em breve, ele estará de volta”, afirmou Sossai.
Prefeito de Jaguaré se afasta do cargo para tratar câncer

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