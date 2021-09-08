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Personalidades revelam seus lugares preferidos em Vitória

Da arte, da gastronomia e da política, capixabas de destaque indicam os pontos que a cidade mais os encanta

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 02:10

Pedro Cunha

Pedro Cunha

Publicado em 

08 set 2021 às 02:10
Cidade Presépio, ensaio fotográfico em longa exposição da Cidade de Vitória
Vista da entrada da Baía de Vitória a partir do Morro do Moreno, em Vila Velha  Crédito: Fernando Madeira
Personalidades revelam seus lugares preferidos em Vitória
Já não importa se nascido em Vitória ou residente, se vive na Capital ou pelo mundo. O fato é que quem conhece a cidade vai sempre ter aquele cantinho preferido, o recanto onde reencontra as origens, aprecia a natureza ou se conecta com o divino.
Para celebrar o aniversário de Vitória, personalidades de diferentes áreas indicaram seus lugares preferidos. E você, qual local escolheria?
Personalidades revelam seus lugares preferidos em Vitória
Parque Moscoso é um cartão-postal para a atriz e poetisa Elisa Lucinda Crédito: Ricardo Medeiros e Divulgação
"Eu tenho um amor pela Cidade Alta, que eu me lembro de achar uma coisa chiquérrima da Ilha e eu amo o Parque Moscoso, onde eu estudei na escola que tinha ali, a primeira da minha vida. É um cartão-postal muito forte no meu coração."
Elisa Lucinda - Atriz e poetista
Personalidades revelam seus lugares preferidos em Vitória
O chef e comentarista Juarez Campos considera a Praia de Camburi um ambiente de gente feliz  Crédito: Rodrigo Gavini e Fábio Machado
"Adoro a Praia de Camburi, onde pedalo diariamente. As manhãs são visualmente bonitas, vejo um mundo de gente feliz praticando esportes e a infraestrutura é incomparável no Brasil. Não tem outra praia no Brasil com esta estrutura."
Juarez Campos - Chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória
Personalidades revelam seus lugares preferidos em Vitória
Monte Horebe: lugar de contemplação para o prefeito Lorenzo Pazolini Crédito: Fernando Madeira e PMV
"Seria injusto da minha parte dizer que tenho um lugar preferido em Vitória. Gosto de contemplar nossa Capital como um todo, e, para fazer isso, vou ao monte Horebe, de onde consigo ver quase todos os cantos da cidade, ao nascer ou ao pôr do sol."
Lorenzo Pazolini - Prefeito de Vitória 
Personalidades revelam seus lugares preferidos em Vitória
No mirante do Parque da Fonte Grande, o governador Renato Casagrande valoriza a visão ampla de toda a cidade Crédito: Fernando Madeira e Governo do ES
"Meu local favorito em Vitória é o Parque da Fonte Grande, pois tem uma visão ampla da Capital e das cidades ao seu redor"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
Personalidades revelam seus lugares preferidos em Vitória
A memória afetiva do cantor e compositor Silva está no Centro de Vitória  Crédito: Elizabeth Nader e Divulgação
"Sou apaixonado pelo Centro de Vitória. Minha avó paterna morou ali por muitos anos. Minha formação musical inteira foi feita na Faculdade de Música do Espírito Santo. E musicalmente eu vivi coisas incríveis ali, como no Theatro Carlos Gomes, onde já vi tantas coisas lindas. O Centro me representa muito como músico, pessoa e capixaba"
Silva - Cantor e compositor

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