Personalidades revelam seus lugares preferidos em Vitória
Já não importa se nascido em Vitória ou residente, se vive na Capital ou pelo mundo. O fato é que quem conhece a cidade vai sempre ter aquele cantinho preferido, o recanto onde reencontra as origens, aprecia a natureza ou se conecta com o divino.
Para celebrar o aniversário de Vitória, personalidades de diferentes áreas indicaram seus lugares preferidos. E você, qual local escolheria?
"Eu tenho um amor pela Cidade Alta, que eu me lembro de achar uma coisa chiquérrima da Ilha e eu amo o Parque Moscoso, onde eu estudei na escola que tinha ali, a primeira da minha vida. É um cartão-postal muito forte no meu coração."
"Adoro a Praia de Camburi, onde pedalo diariamente. As manhãs são visualmente bonitas, vejo um mundo de gente feliz praticando esportes e a infraestrutura é incomparável no Brasil. Não tem outra praia no Brasil com esta estrutura."
"Seria injusto da minha parte dizer que tenho um lugar preferido em Vitória. Gosto de contemplar nossa Capital como um todo, e, para fazer isso, vou ao monte Horebe, de onde consigo ver quase todos os cantos da cidade, ao nascer ou ao pôr do sol."
"Meu local favorito em Vitória é o Parque da Fonte Grande, pois tem uma visão ampla da Capital e das cidades ao seu redor"
"Sou apaixonado pelo Centro de Vitória. Minha avó paterna morou ali por muitos anos. Minha formação musical inteira foi feita na Faculdade de Música do Espírito Santo. E musicalmente eu vivi coisas incríveis ali, como no Theatro Carlos Gomes, onde já vi tantas coisas lindas. O Centro me representa muito como músico, pessoa e capixaba"