Parte de teto de abrigo municipal desaba sobre funcionária em São Mateus

Incidente ocorreu por volta de 1h da manhã nesta terça-feira (15). Servidora foi socorrida, e passa bem, segundo a prefeitura. Nenhuma criança se feriu

Publicado em 15 de julho de 2025 às 14:49

O teto do quarto de um abrigo para crianças e adolescentes desabou em cima de uma funcionária em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada de terça-feira (15). A mulher teve ferimentos na cabeça e estava no quarto com outras três crianças, que não ficaram feridas. Um vídeo (veja acima) mostra como ficou o cômodo após a queda do reboco e o material espalhado no chão e nas camas.>

Segundo a prefeitura do município, a funcionária foi socorrida e encaminhada para um pronto-socorro da região. A mulher precisou levar pontos na cabeça e no rosto, mas está bem e já teve alta. O local funciona como abrigo para crianças e adolescentes até 12 anos em situação de vulnerabilidade social. Por isso, o bairro e imagens da fachada do estabelecimento não serão informados na reportagem, conforme o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).>

A reportagem apurou que a servidora e as crianças estavam dormindo quando o incidente ocorreu, por volta de 1h da madrugada. Moradores da região contaram que a casa é antiga e precisa de reformas.>

Nas imagens de dentro da residência é possível ver que uma quebrou e alguns tijolos no teto ficaram à mostra após a queda.>

>

O secretário de Assistência Social de São Mateus, Robson Aurélio de Oliveira, informou que a Defesa Civil não foi acionada, e disse que apenas o quarto foi interditado para serem realizadas obras de reparo.>

As crianças que dormiam no cômodo foram realocadas para outros espaços. O abrigo possui três quartos e funciona com três funcionários que trabalham por turnos. Um total de 12 menores vivem no local.>

O secretário reforçou que a funcionária ferida recebeu todo o auxílio e que a administração busca um novo espaço para poder acomodar mais crianças.>

A prefeitura divulgou uma nota afirmando que houve "apenas o desprendimento de uma pequena parte do reboco do teto de um dos quartos da unidade, em área restrita de aproximadamente 1 metro quadrado. O incidente foi pontual, sem qualquer gravidade, e não houve feridos". E reforçou que a Secretaria Municipal de Assistência Social isolou o local e providenciou medidas para contenção e reparo do trecho afetado.>

*Com informações do g1 es>

