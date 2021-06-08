Paralisação de rodoviários em Guarapari entra no segundo dia

Pelo segundo dia seguindo, os moradores de Guarapari estão sem transporte público. Assim como aconteceu nesta segunda-feira (7), uma paralisação dos rodoviários impede a circulação dos ônibus na cidade na manhã desta terça-feira (8). Trabalhadores da viação Expresso Lorenzutti reivindicam o pagamento de salários a atrasados e impedem a saída dos coletivos da garagem da empresa.
Nesta segunda, a paralisação dos trabalhadores aconteceu durante todo o dia. A empresa afirma que o movimento é ilegal, e que tem realizado reuniões com o sindicato da categoria para tentar a regularização dos salários dos funcionários.
De acordo com a Expresso Lorenzutti, os trabalhadores reivindicam o pagamento de 50% dos salários de março, período em que, por conta da pandemia de Covid-19, os ônibus ficaram 21 sem circular. Na época, um decreto do Governo do Estado paralisou as atividades no Espírito Santo, em uma tentativa de conter o avanço do coronavírus.
"A empresa não tem medido esforços para regularizar a situação. Inclusive, na sexta-feira (dia 04/06/2021), quitou 100% do salário referente ao mês de abril, restando pendente apenas a parcela do acordo deste mês e os 50% referente ao mês de março justamente com relação aos dias paralisados. O atraso no pagamento dos salários é decorrente das medidas restritivas impostas pelo Poder Público em razão da pandemia da COVID-19 e os 21 dias de paralisação total do serviço por força dos Decretos Estaduais nº 4848-R, nº 4859-R e nº 4866-R", diz a nota enviada pela empresa.
O próximo salário dos funcionários, no valor de R$2421,42 para os motoristas e R$1259,19 para cobradores vence na próxima quinta-feira (10).