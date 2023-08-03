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Em Minas Gerais

Mulher tem dedo do pé mordido por rato em motel e ganha indenização

Cliente estava dormindo com o companheiro, durante comemoração de um ano de relacionamento, quando o fato aconteceu; estabelecimento foi condenado a indenizá-la em R$ 2 mil por danos morais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2023 às 12:26

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 12:26

Mulher é indenizada após ter dedo do pé mordido por rato em motel
Mulher será indenizada após ter dedo do pé mordido por rato em motel Crédito: Freepik
Uma mulher que teve o dedo do pé mordido por um rato enquanto dormia em um motel de Belo Horizonte, em Minas Gerais, será indenizada pelo estabelecimento. O fato inusitado ocorreu durante a comemoração de aniversário de um ano de relacionamento dela com o companheiro dela no Motel Le Monde, no dia 14 de janeiro do ano passado.
Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o incidente ocorreu no momento em que o casal dormia. A vítima entrou na Justiça e irá receber uma indenização de R$ 2 mil por danos morais.
Ao g1 Minas, a mulher contou que havia se hospedado no motel por volta das 22h da noite, e por volta, de 1h da madrugada, sentiu uma queimação em um dos dedos do pé. Assim que acendeu a luz, o casal percebeu que um rato estava na parede do quarto e o local ferido estava sangrando.
Após o acontecimento, o casal procurou atendimento médico de urgência. Para o g1 Minas, a defesa da mulher reforçou que a vítima passou por momentos de muito medo, já que o animal é transmissor de doenças graves como leptospirose, peste bubônica, tifo e hantavírus.
A defesa do estabelecimento alegou, durante o processo, que não era possível comprovar que o casal esteve hospedado no motel naquela noite. Entretanto, a Justiça levou em consideração as conversas por aplicativo de mensagem entre a vítima e a administração da empresa. Na troca de mensagens, a equipe do motel não cobra a pernoite ao casal, devido ao incidente com o rato.
A reportagem do g1 Minas procurou a administração do Motel Le Monde, mas não obteve retorno.

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