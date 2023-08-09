Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apressadinha

Mulher dá à luz a uma menina dentro de terminal em Vila Velha

O caso inusitado aconteceu na plataforma 5 do Terminal de Itaparica, por volta das 17h. Não há informações sobre o estado de saúde da mãe e da filha
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

08 ago 2023 às 21:18

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 21:18

O Terminal de Itaparica, em Vila Velha, é cenário de encontros, desencontros e muita pressa para ir e voltar do trabalho, da escola ou de outros compromissos. Mas, na tarde desta terça-feira (8), ele foi o cenário de um nascimento. Uma bebê apressadinha resolveu vir ao mundo e a mãe deu à luz criança no chão do terminal, com a ajuda de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O parto foi registrado por pessoas que transitavam no local (veja vídeo acima).
Nas imagens gravadas, é possível ver a mulher no chão sendo atendida por dois profissionais do Samu. Uma maca está ao lado da mãe, mas, aparentemente, não deu tempo de colocá-la no equipamento para levá-la até a ambulância e o parto foi realizado no chão.
O vídeo mostra ainda que diversas pessoas pararam para ver a cena incomum do dia a dia e tentam ajudar.

Bolsa rompeu

De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Certub), o parto foi realizado às 17h21, na plataforma 5 do terminal.
Segundo informações de usuários dadas à companhia, a bolsa da mulher rompeu. Os fiscais e vigilantes do terminal ajudaram a mulher e acionaram o Samu, que chegou minutos depois e levou mãe e filha para atendimento após o parto.
Questionada sobre o assunto, a Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) não respondeu até a última atualização desta reportagem.
Com informações do g1 ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ceturb-ES Vila Velha Mãe Maes SESA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados