Mulher dá à luz a uma menina dentro de terminal em Vila Velha

(veja vídeo acima). O Terminal de Itaparica, em Vila Velha , é cenário de encontros, desencontros e muita pressa para ir e voltar do trabalho, da escola ou de outros compromissos. Mas, na tarde desta terça-feira (8), ele foi o cenário de um nascimento. Uma bebê apressadinha resolveu vir ao mundo e a mãe deu à luz criança no chão do terminal, com a ajuda de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O parto foi registrado por pessoas que transitavam no local

Nas imagens gravadas, é possível ver a mulher no chão sendo atendida por dois profissionais do Samu. Uma maca está ao lado da mãe, mas, aparentemente, não deu tempo de colocá-la no equipamento para levá-la até a ambulância e o parto foi realizado no chão.

O vídeo mostra ainda que diversas pessoas pararam para ver a cena incomum do dia a dia e tentam ajudar.

Bolsa rompeu

De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Certub), o parto foi realizado às 17h21, na plataforma 5 do terminal.

Segundo informações de usuários dadas à companhia, a bolsa da mulher rompeu. Os fiscais e vigilantes do terminal ajudaram a mulher e acionaram o Samu, que chegou minutos depois e levou mãe e filha para atendimento após o parto.

Questionada sobre o assunto, a Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) não respondeu até a última atualização desta reportagem.