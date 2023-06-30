Motorista que furou sinal e matou pedestre terá que pagar pensão às filhas da vítima no ES

BR 101, em Fundão, onde ocorreu o atropelamento com morte em 2010 Crédito: Reprodução Google Maps

Um motorista de caminhão que avançou o sinal vermelho, atropelou e matou um homem que trafegava de bicicleta na BR 101 , no Centro de Fundão , em 2010, foi condenado pela Justiça do Espírito Santo a pagar pensão mensal para as três filhas da vítima. O caminhoneiro José Pereira da Silva ainda terá que indenizá-las em R$ 50 mil por danos morais.

A primeira condenação do motorista saiu em 2014, quando a juíza Priscila de Castro Murad determinou detenção de dois anos e oito meses, no regime aberto, além da suspensão da habilitação por oito meses pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Em 2011, a família do ciclista entrou na Justiça pedindo indenização e o pagamento de pensão. O pedido foi aceito pelo juiz Alcemir dos Santos Pimentel em setembro de 2022. Na época do atropelamento, as filhas do homem atropelado tinham 11, 12 e 14 anos.

Ponderando que o falecido era parte considerável do sustento da família, o juiz determinou que o caminhoneiro pague pensão mensal de 50% do salário-mínimo nacional à época do fato, considerando as devidas atualizações dos últimos anos.

O pagamento deve considerar o período entre a data do falecimento do pai das meninas até quando completarem 18 anos ou, se estiverem estudando, até os 24 anos, ou até a conclusão do curso.

O atropelamento

No momento da colisão, o ciclista ficou preso junto ao para-lama dianteiro direito do caminhão, juntamente com a bicicleta. Entretanto, o caminhoneiro não parou para prestar socorro à vítima, apesar dos gritos e apelos da população, tendo arrastado-o por cerca de 50 metros.

O motorista só parou quando foi interceptado por policiais militares próximo à Ponte de Fundão, que conseguiram fechar a passagem dele na via e realizar a prisão. Ele foi liberado na delegacia, posteriormente, após o pagamento de fiança.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no Hospital Estadual Dório Silva, na Serra.