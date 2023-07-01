Susto e prejuízo

Motorista cai com carro no valão em Vila Velha; veja vídeo

Motorista passa bem e contou à equipe da TV Gazeta que saiu sozinho do veículo, após o acidente ocorrido em Boa Vista
Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 14:01

Carro cai em valão em Vila Velha
Carro ficou submerso no valão em Vila Velha Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Um carro caiu em um valão no bairro Boa Vista, em Vila Velha, na madrugada deste sábado (1º) e permanecia no local até o início da tarde com metade do veículo submerso na água. O motorista foi localizado pela equipe de reportagem da TV Gazeta e passa bem.
De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 5 horas deste sábado (1º) para verificar o relato de um carro que havia tombado e estava caído dentro de um valão. Vídeo compartilhado nas redes sociais mostrava o carro já no local pouco depois de meia-noite, atrás do Fórum de Vila Velha.
Os policiais militares que foram ao local na manhã deste sábado (1º) verificaram que o nível da água estava na altura da janelas laterais do carro. Embora a Polícia Militar tenha informado que isso teria impedido a identificação da placa do automóvel, quando a reportagem da TV Gazeta esteve no local, no final da manhã, o automóvel estava com a placa aparente. 
O motorista do veículo contou à equipe da TV Gazeta que conseguiu sair sozinho do carro e estava esperando o guincho retirar o automóvel do valão no final da manhã deste sábado (1º). 

