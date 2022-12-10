Moradora precisa ser resgatada de bote após rua alagar em São Mateus

(confira acima), é possível ver o Alagamentos provocados pelas chuvas deixaram moradores de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo , ilhados em casa. Em um vídeo enviado à reportagem, é possível ver o Corpo de Bombeiros indo de bote resgatar uma mulher dentro da residência, nesta sexta-feira (9).

A Gazeta que muitos pedidos de ajuda chegaram à A secretária municipal de Defesa Civil, Danúbia Henriques, confirmou à reportagem deque muitos pedidos de ajuda chegaram à Prefeitura de São Mateus . "Desde 1h da madrugada a Defesa Civil foi acionada. Nós acionamos o Corpo de Bombeiros porque as ruas estavam intransitáveis, não estava dando para passar veículo", disse.

Ela afirmou que mais de 100 famílias de Guriri precisaram de algum auxílio. "Nem todas quiseram sair de casa. Algumas saíram, outras insistiram em ficar. O que foi dado prioridade até mesmo pelos bombeiros foi para locais onde havia crianças, pessoas com deficiência e idosos", explicou.

A secretária não soube dizer qual a idade ou mais informações sobre a mulher que aparece no vídeo, gravado na Rua Onze, mas disse que quem precisa de ajuda pode recorrer ao ponto de atendimento da Assistência Social em Guriri, ao lado do Batalhão da Polícia Militar. No local, segundo ela, equipes da prefeitura fazem o atendimento e levam as pessoas para abrigos ou casas de parentes.

Em outra área do bairro, dessa vez na Rua 25, mais pontos de alagamento foram registrados neste sábado. Confira:

Chuva no ES: moradores de Guriri sofrem com ruas alagadas