Locutor de rodeio morre em acidente durante cavalgada no Caparaó

Locutor de rodeio Higor Moreira Zovico será sepultado em Dores do Rio Preto Crédito: Reprodução

O locutor de rodeio Higor Moreira Zovico, de 30 anos, morreu neste domingo (11) após sofrer um acidente na estrada que liga Guaçuí a Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó. Segundo familiares, ele estava em uma cavalgada, na noite de sábado (10), quando caiu da mula e, na sequência, foi atropelado por um carro. O motorista, que conduzia um veículo vermelho, não parou para prestar socorro à vítima.

De acordo com um familiar, que prefere não se identificar, o caso aconteceu por volta das 21h. Higor foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o pronto atendimento de Guaçuí.

“Chegou consciente, conversando e reclamando de dor na coluna. Os médicos prestaram socorro e, no atendimento, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Conseguiram reanimar, porém ele precisou ser entubado. Chegou um cirurgião-geral e o avaliou, dizendo que ele precisava fazer uma cirurgia de urgência, pois estava com algum sangramento provável na região da pelve”, disse o familiar.

A Polícia Civil informou que o pai da vítima esteve na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no início da tarde desse domingo (11), para solicitar autorização da autoridade policial para a liberação do sepultamento do corpo do filho, de 29 anos. O familiar relatou à PCES que Higor sofreu uma queda enquanto cavalgava seu cavalo na zona rural, na BR 195, rodovia estadual que liga Dores do Rio Preto a Guaçuí.

A vítima passou por cirurgia, mas uma hora após o procedimento, não resistiu. Higor Moreira Zovico morava em Dores do Rio Preto. Amigos, a prefeitura e a Câmara Municipal lamentaram a morte do rapaz, em notas publicadas em suas redes sociais.

A empresa Piaçu Rodeio também expressou luto pela morte do locutor. “O rodeio capixaba sofreu mais uma grande perda. O locutor de rodeios @higor_zovicolocutor nos deixou de forma prematura no início deste domingo! Aos familiares e amigos, nossos sentimentos. Foi um grande prazer ter esse ótimo profissional e bom amigo entre nós!”, publicou.

O velório será realizado neste domingo, a partir das 21h na capela municipal de Dores do Rio Preto e o sepultamento, será na segunda-feira (12) às 10h no cemitério local.