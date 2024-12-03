Leilão do Detran|ES tem de moto a Mercedes-Benz a partir de R$ 1.100

Detran-ES leiloa de moto a Mercedes-Benz a partir de R$ 1.100 Crédito: Divulgação Detran

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) vai promover um leilão de veículos nos dias 20 e 23 de dezembro. Entre os classificados como conservados, o lote com menor preço inicial é uma motocicleta, no valor de R$ 1.100. Serão leiloados 266 veículos conservados, além de sucata inservível e sucata aproveitável para reciclagem de peças.

Os interessados já podem fazer lances e realizar a visitação virtual dos veículos. Os valores iniciais variam de R$ 1.100, para motocicletas, a R$ 17.500, para um carro Mercedes-Benz. Carros e motos classificados como conservados estão aptos a circular nas vias públicas, e o maior lance será o vencedor.

Além dos veículos, também será leiloada sucata inservível, destinada à fundição e siderurgia, e sucata aproveitável para reciclagem de peças. Os lotes de 613 veículos na condição de sucata aproveitável são destinados exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de peças e partes metálicas, podendo ser arrematado por empresas de desmonte credenciadas junto ao Detran|ES.

"Esses veículos não podem ser registrados ou licenciados, sendo absolutamente proibida a circulação em vias públicas", explica o órgão.

Segundo o Detran|ES, todos os veículos que serão leiloados foram removidos e apreendidos em função de infrações de trânsito e não foram reclamados pelos proprietários dentro do prazo legal de 60 dias.

Como participar

cronograma abaixo: O leilão será realizado somente na modalidade eletrônica por meio dos portais, onde as pessoas interessadas já podem ter acesso à visitação virtual e oferta de lances. De acordo com o edital , a abertura da sessão pública do leilão segue o

Sucata inservível: 20/12, às 9h (site: Sumaré Leilões)

Sucata aproveitável: 20/12, às 11h (site: Líder Leilões)

Veículos conservados: 23/12, às 10h (site: Gestão de Leilões)

Os interessados podem agendar visitação. Para os lotes de sucata, tanto inservível como aproveitável, estarão disponíveis para visita entre os dias 9 e 13 de dezembro, das 9h às 12h, com pausa para o almoço, e depois das 13h às 16h. Já os veículos conservados, do 3 a 6 de dezembro, também das 9h às 12h, com pausa de uma hora, retornando das 13h às 16h.

Veja alguns dos veículos disponíveis:

Detran-ES leiloa de moto a Mercedes-Benz a partir de R$ 1.100

Alerta

"O Departamento orienta que o cidadão que tiver interesse em adquirir um veículo dessa forma, acesse o edital disponível no site www.detran.es.gov.br e avalie presencialmente o veículo que possa estar interessado. Além disso, acrescenta que a visitação de veículos leiloados pelo Órgão somente é realizada na Central de Leilões do Detran-ES, que fica localizada no município da Serra", informou o Detran.