Leilão do Detran|ES tem de moto a Mercedes-Benz a partir de R$ 1.100

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) vai promover um leilão de veículos nos dias 20 e 23 de dezembro. Entre os classificados como conservados, o lote com menor preço inicial é uma motocicleta, no valor de R$ 1.100. Serão leiloados 266 veículos conservados, além de sucata inservível e sucata aproveitável para reciclagem de peças.
Os interessados já podem fazer lances e realizar a visitação virtual dos veículos. Os valores iniciais variam de R$ 1.100, para motocicletas, a R$ 17.500, para um carro Mercedes-Benz. Carros e motos classificados como conservados estão aptos a circular nas vias públicas, e o maior lance será o vencedor.
Além dos veículos, também será leiloada sucata inservível, destinada à fundição e siderurgia, e sucata aproveitável para reciclagem de peças. Os lotes de 613 veículos na condição de sucata aproveitável são destinados exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de peças e partes metálicas, podendo ser arrematado por empresas de desmonte credenciadas junto ao Detran|ES.
"Esses veículos não podem ser registrados ou licenciados, sendo absolutamente proibida a circulação em vias públicas", explica o órgão.
Segundo o Detran|ES, todos os veículos que serão leiloados foram removidos e apreendidos em função de infrações de trânsito e não foram reclamados pelos proprietários dentro do prazo legal de 60 dias.
Como participar
O leilão será realizado somente na modalidade eletrônica por meio dos portais, onde as pessoas interessadas já podem ter acesso à visitação virtual e oferta de lances. De acordo com o edital, a abertura da sessão pública do leilão segue o cronograma abaixo:
- Sucata inservível: 20/12, às 9h (site: Sumaré Leilões)
- Sucata aproveitável: 20/12, às 11h (site: Líder Leilões)
- Veículos conservados: 23/12, às 10h (site: Gestão de Leilões)
Os interessados podem agendar visitação. Para os lotes de sucata, tanto inservível como aproveitável, estarão disponíveis para visita entre os dias 9 e 13 de dezembro, das 9h às 12h, com pausa para o almoço, e depois das 13h às 16h. Já os veículos conservados, do 3 a 6 de dezembro, também das 9h às 12h, com pausa de uma hora, retornando das 13h às 16h.
Veja alguns dos veículos disponíveis:
Detran-ES leiloa de moto a Mercedes-Benz a partir de R$ 1.100
Alerta
Quem deseja participar também precisa ficar atento para não cair em um golpe. Para isso, há uma aba no site do departamento estadual para consulta, nomeada como "editais de leilão de veículos", que pode ser acessada clicando aqui.
"O Departamento orienta que o cidadão que tiver interesse em adquirir um veículo dessa forma, acesse o edital disponível no site www.detran.es.gov.br e avalie presencialmente o veículo que possa estar interessado. Além disso, acrescenta que a visitação de veículos leiloados pelo Órgão somente é realizada na Central de Leilões do Detran-ES, que fica localizada no município da Serra", informou o Detran.
A Central de Leilões fica na rua A, Sem número, Condomínio Serra LOG, no bairro Campinho da Serra I, na Serra. Quem se deparar com alguma fraude, também pode fazer uma denúncia através do Disque-Denúncia 181, ou via Ouvidoria-Geral do Estado, por meio do telefone 0800 022 11 17 ou pelo e-mail [email protected].