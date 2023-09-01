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Tragédia

Jovem que morreu em acidente em Itapemirim seria pai em breve

Carro em que Welvis Luiz Costa, de 19 anos, estava colidiu com uma carreta na BR 101, na noite desta quinta-feira (31)
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

01 set 2023 às 20:17

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 20:17

Jovem acidente Itapemirim
Welvis Luiz Costa, de 19 anos, estava no carro que colidiu com uma carreta na BR 101. Crédito: Arquivo Pessoal
Welvis Luiz Costa, de 19 anos, que morreu em um acidente de carro nesta quinta-feira (31), seria pai no próximo mês. O jovem e a irmã, Roselene Luiz Costa, de 16 anos, morreram na hora após o carro em que estavam colidir com uma carreta, na BR 101, em Itapemirim. De acordo com informações da TV Gazeta Sul, a namorada do jovem, está grávida de oito meses.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos teriam colidido frontalmente, por volta das 20h30, após o carro acessar a rodovia sem observar o fluxo, sendo atingido de frente pela carreta, que seguia no sentido Rio de Janeiro.
A batida, segundo a PRF, aconteceu no km 409. No automóvel, com placa de Itapemirim, havia três pessoas. Roselene Luiz Costa e Welvis Luiz Costa morreram no local, enquanto o motorista do carro, um homem de 29 anos, de Itapemirim, sofreu lesões graves e foi socorrido e levado para um hospital da região. Na carreta, com placa do Rio de Janeiro, estava somente o motorista, de 46 anos, que não se feriu.
Nessa sexta-feira (1), a Secretaria de Educação de Itapemirim publicou uma nota de pesar pela morte de Roselene e Welvis. “Nos solidarizamos com familiares e amigos dos irmãos Rosilene Luiz Costa e Welvis Luiz Costa, alunos da EMEIEF "Norma Vicente Ferreira", desejando que encontrem força e conforto em Deus para suportar e superar esse momento de dor”, diz a nota.
Vítimas acidente Itapemirim
Nota de pesar da Secretaria de Educação de Itapemirim Crédito: Divulgação/Secretaria de Educação de Itapemirim
*Com informações da TV Gazeta Sul

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