Jovem que morreu em acidente em Itapemirim seria pai em breve

Welvis Luiz Costa, de 19 anos, estava no carro que colidiu com uma carreta na BR 101. Crédito: Arquivo Pessoal

Welvis Luiz Costa, de 19 anos, que morreu em um acidente de carro nesta quinta-feira (31), seria pai no próximo mês. O jovem e a irmã, Roselene Luiz Costa, de 16 anos, morreram na hora após o carro em que estavam colidir com uma carreta, na BR 101, em Itapemirim. De acordo com informações da TV Gazeta Sul, a namorada do jovem, está grávida de oito meses.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos teriam colidido frontalmente, por volta das 20h30, após o carro acessar a rodovia sem observar o fluxo, sendo atingido de frente pela carreta, que seguia no sentido Rio de Janeiro.

A batida, segundo a PRF, aconteceu no km 409. No automóvel, com placa de Itapemirim, havia três pessoas. Roselene Luiz Costa e Welvis Luiz Costa morreram no local, enquanto o motorista do carro, um homem de 29 anos, de Itapemirim, sofreu lesões graves e foi socorrido e levado para um hospital da região. Na carreta, com placa do Rio de Janeiro, estava somente o motorista, de 46 anos, que não se feriu.

Nessa sexta-feira (1), a Secretaria de Educação de Itapemirim publicou uma nota de pesar pela morte de Roselene e Welvis. “Nos solidarizamos com familiares e amigos dos irmãos Rosilene Luiz Costa e Welvis Luiz Costa, alunos da EMEIEF "Norma Vicente Ferreira", desejando que encontrem força e conforto em Deus para suportar e superar esse momento de dor”, diz a nota.

Nota de pesar da Secretaria de Educação de Itapemirim Crédito: Divulgação/Secretaria de Educação de Itapemirim