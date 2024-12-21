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ES 220

Jovem morre em acidente entre moto e carro em Nova Venécia

A vítima, identificada como a estudante de Nutrição Rafaela Cassaro, de 26 anos, bateu de frente com o veículo

Publicado em 21 de Dezembro de 2024 às 12:40

Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

21 dez 2024 às 12:40
Rafaela Cassaro, vítima de acidente de moto em Nova Venécia, era funcionária da Câmara de Vereadores da cidade
Rafaela Cassaro, vítima de acidente de moto em Nova Venécia, era funcionária da Câmara de Vereadores da cidade Crédito: Acervo pessoal
Uma jovem de 26 anos morreu após um acidente entre um carro e uma moto na rodovia ES 220, zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (20). A vítima, identificada como Rafaela Cassaro, morreu no local.
A Polícia Militar informou que o motorista do carro fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi levado à delegacia.
Ainda no local do acidente, o condutor do veículo, de 34 anos, contou aos policiais que estava trafegando em direção a Vila Pavão, quando, em uma curva acentuada à direita, bateu de frente com a moto que seguia no sentido contrário, na contramão. Ele disse que precisou ir até uma empresa nas proximidades para acionar a PM, pois não tinha sinal de telefone.
Rafaela era estudante de Nutrição e desde setembro deste ano exercia a função de assistente administrativa no Câmara Municipal de Nova Venécia. A Casa de Leis lamentou a morte em um post no Instagram. "É com pesar, que comunicamos o falecimento da nossa servidora, Rafaela Cassaro. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho", dizia a mensagem. 
A jovem também já havia trabalhado na Rede Notícia, em 2017. A direção do veículo também lamentou a tragédia e expressou solidariedade à família, destacando que Rafaela teve "uma passagem brilhante, marcada pela competência de uma jovem cheia de vida, gentil, solidária e dedicada, cujas memórias permanecerão para sempre".
A Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a corporação, o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante.
O caso segue em investigação pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia.

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