Jovem morre em acidente entre moto e carro em Nova Venécia

Rafaela Cassaro, vítima de acidente de moto em Nova Venécia, era funcionária da Câmara de Vereadores da cidade Crédito: Acervo pessoal

Uma jovem de 26 anos morreu após um acidente entre um carro e uma moto na rodovia ES 220, zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (20). A vítima, identificada como Rafaela Cassaro, morreu no local.

A Polícia Militar informou que o motorista do carro fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi levado à delegacia.

Ainda no local do acidente, o condutor do veículo, de 34 anos, contou aos policiais que estava trafegando em direção a Vila Pavão, quando, em uma curva acentuada à direita, bateu de frente com a moto que seguia no sentido contrário, na contramão. Ele disse que precisou ir até uma empresa nas proximidades para acionar a PM, pois não tinha sinal de telefone.

Rafaela era estudante de Nutrição e desde setembro deste ano exercia a função de assistente administrativa no Câmara Municipal de Nova Venécia. A Casa de Leis lamentou a morte em um post no Instagram. "É com pesar, que comunicamos o falecimento da nossa servidora, Rafaela Cassaro. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho", dizia a mensagem.

A jovem também já havia trabalhado na Rede Notícia, em 2017. A direção do veículo também lamentou a tragédia e expressou solidariedade à família, destacando que Rafaela teve "uma passagem brilhante, marcada pela competência de uma jovem cheia de vida, gentil, solidária e dedicada, cujas memórias permanecerão para sempre".

A Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a corporação, o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante.