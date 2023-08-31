Jovem de Boa Esperança é aprovada em nove universidades do exterior

Estudar em outro país é o desejo de muita gente. Para a advogada Daniela Gava Duarte, de 26 anos, esse sonho acaba de se concretizar. Nascida e criada na cidade de Boa Esperança , no Norte do Estado, a jovem foi aprovada em nove mestrados de renomadas universidades no exterior: sete nos Estados Unidos e duas na Europa.

"Sempre tive vontade de estudar fora, mas acreditava que era algo inalcançável, especialmente por morar em uma cidade muito pequena. Mas ano passado decidi que queria tirar esse sonho do papel", contou a advogada.

A advogada Daniela Duarte, de 26 anos, foi aprovada em nove mestrados de renomadas universidades no exterior Crédito: Acervo pessoal

De colégio público, Daniela foi bolsista do Programa Universidade para Todos ( Prouni ) e, no final de 2019, se formou em Direito. Em 2022, ela decidiu unir a vontade de estudar fora com o desejo de ajudar a sociedade. Foi assim que a advogada se candidatou a mestrados em Políticas Públicas.

"Sempre fui ligada a pautas raciais, por isso a vontade de fazer mestrado em Políticas Públicas. Me candidatei em dez universidade e consegui passar em nove, todas elas na mesma área", disse Daniela, que também expressou o interesse em pesquisar e trabalhar com equidade racial e interseccionalidade entre raça e gênero.

Para concorrer a uma vaga de mestrado, durante todo o processo de candidatura, Daniela contou com o auxílio de uma instituição de jovens que já estudam e residem nos Estados Unidos, e ajudam brasileiros com o sonho de seguir o mesmo caminho.

"Para me candidatar, tive que fazer um currículo todo em inglês, uma carta de motivação, contar por quais motivos queria aquele mestrado. Também precisei enviar cartas de recomendação de mentores e professores, e a instituição me ajudou muito nesse processo, inclusive com a preparação para a prova de proficiência em inglês", explicou.

A ajuda deu tão certo, que Daniela foi aprovada nas seguintes universidades:

University of Maryland (EUA)



Pennsylvania State University (EUA)

George Washington University (EUA)

Northeastern University (EUA)

University of Minnesota (EUA)

University of Miami (EUA)

Pepperdine University (EUA)

King’s College London (Reino Unido)

Hertie School (Alemanha)

Vaquinha on-line

Entre as nove universidades em que foi aprovada, Daniela revelou que escolheu a University of Maryland, uma instituição renomada que fica nos arredores de Washington, DC (capital dos EUA). No entanto, para embarcar nesse sonho, a jovem precisa arrecadar R$ 70 mil, já que a oferta feita pela universidade garante uma bolsa parcial, mas esta não é suficiente para custear os estudos e gastos pessoais, como moradia e comida.

Por esse motivo, Daniela criou uma vaquinha on-line.

"A bolsa que consegui funciona da seguinte maneira: vou trabalhar dentro da universidade, como assistente de professor ou de pesquisa, e em troca desse trabalho vou receber um desconto dos cursos da faculdade, além de um valor para viver no país. Só que essa bolsa cobre metade dos cursos da universidade. Para cursar a outra metade, criei a arrecadação", explicou.

[email protected]. Para quem quiser ajudar Daniela a realizar esse sonho, basta acessar o site da vaquinha on-line ou doar diretamente para o PIX, na chave

Ao voltar ao país de origem, Daniela revela que um de seus desejos é aplicar no Brasil o conhecimento obtido pelos estudos no exterior.