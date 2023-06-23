Idosa de 82 anos é socorrida com lesão cerebral grave após acidente no ES

Uma senhora de 82 anos foi socorrida, em Venda Nova do Imigrante, na manhã desta sexta-feira (23), após sofrer um trauma cranioencefálico (TCE) em um acidente doméstico. A idosa sofreu uma queda e foi levada em estado gravíssimo para Vitória.
A mulher foi socorrida após sofrer uma queda da própria altura. Ela precisou ser socorrida pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para o Hospital Estadual Central, em Vitória, devido à gravidade da lesão.
Na noite desta sexta-feira (23), as informações do Notaer indicavam que o estado de saúde da idosa ainda era gravíssimo, com evolução para Acidente Vascular Cerebral (AVC).