Idosa de 82 anos é socorrida com lesão cerebral grave após acidente no ES

A idosa sofreu uma queda em casa e precisou ser socorrida de helicóptero para Vitória. Crédito: Divulgação/Notaer

Uma senhora de 82 anos foi socorrida, em Venda Nova do Imigrante, na manhã desta sexta-feira (23), após sofrer um trauma cranioencefálico (TCE) em um acidente doméstico. A idosa sofreu uma queda e foi levada em estado gravíssimo para Vitória.

A mulher foi socorrida após sofrer uma queda da própria altura. Ela precisou ser socorrida pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para o Hospital Estadual Central, em Vitória, devido à gravidade da lesão.

Socorro foi feito pelo Notaer por volta das 10h20 desta sexta-feira (23) Crédito: Divulgação/Notaer