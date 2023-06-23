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Transportada pelo Notaer

Idosa de 82 anos é socorrida com lesão cerebral grave após acidente no ES

O resgate foi em Venda Nova do Imigrante e a mulher foi levada de helicóptero para Vitória, em estado gravíssimo.
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

23 jun 2023 às 19:41

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 19:41

Idosa de 82 anos é socorrida com lesão cerebral grave após acidente doméstico
A idosa sofreu uma queda em casa e precisou ser socorrida de helicóptero para Vitória.  Crédito: Divulgação/Notaer
Uma senhora de 82 anos foi socorrida, em Venda Nova do Imigrante, na manhã desta sexta-feira (23), após sofrer um trauma cranioencefálico (TCE) em um acidente doméstico. A idosa sofreu uma queda e foi levada em estado gravíssimo para Vitória.
A mulher foi socorrida após sofrer uma queda da própria altura. Ela precisou ser socorrida pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para o Hospital Estadual Central, em Vitória, devido à gravidade da lesão.
Idosa de 82 anos é socorrida com lesão cerebral grave após acidente doméstico
Socorro foi feito pelo Notaer por volta das 10h20 desta sexta-feira (23) Crédito: Divulgação/Notaer
Na noite desta sexta-feira (23), as informações do Notaer indicavam que o estado de saúde da idosa ainda era gravíssimo, com evolução para Acidente Vascular Cerebral (AVC).

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