Até 22h

Horário noturno do aquaviário é ampliado aos fim de semana até fevereiro de 2026

A extensão ocorre apenas nos finais de semana e se deu para atender ao público interessado em visitar as vilas natalinas em Vitória e Vila Velha

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17:52

Quinto barco do Aquaviário, o Mestre Álvaro, foi inaugurado nesta sexta-feira (19). Crédito: Mateus Fonseca / Governo do ES

A linha 402 (Praça do Papa / Prainha) do Aquaviário terá o horário noturno estendido aos finais de semana a partir de sábado (29) até 1º de fevereiro de 2026. Os barcos que fazem a última viagem às 18h passam a operar até as 22h aos sábados e domingos deste período.

Conforme a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), a programação especial visa proporcionar mais opções de locomoção entre Vitória e Vila Velha durante o período de vilas natalinas e férias escolares. Veja os novos horários abaixo:

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta