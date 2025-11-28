Horário noturno do aquaviário é ampliado aos fim de semana até fevereiro de 2026

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17:52
A linha 402 (Praça do Papa / Prainha) do Aquaviário terá o horário noturno estendido aos finais de semana a partir de sábado (29) até 1º de fevereiro de 2026. Os barcos que fazem a última viagem às 18h passam a operar até as 22h aos sábados e domingos deste período.
Conforme a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), a programação especial visa proporcionar mais opções de locomoção entre Vitória e Vila Velha durante o período de vilas natalinas e férias escolares. Veja os novos horários abaixo:
