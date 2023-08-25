Homem tem queimaduras graves após sofrer choque elétrico em Cachoeiro

O acidente aconteceu no bairro Aeroporto, quando a vítima executava um serviço e um fio de alta tensão caiu nas suas costas dele, ocasionando queimaduras severas em várias regiões do corpo.

A emergência foi atendida primeiramente pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que diante da gravidade do estado da vítima solicitou apoio do Notaer para transporte aéreo até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. A unidade pública de saúde é referência no tratamento de queimaduras em todo o estado.