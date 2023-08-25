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Resgatado de helicóptero

Homem tem queimaduras graves após sofrer choque elétrico em Cachoeiro

Vítima, não identificada, executava um serviço quando fio de alta tensão caiu nas suas costas dele, ocasionando queimaduras severas em várias regiões do corpo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 ago 2023 às 10:36

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 10:36

Notaer resgatou um homem que sofreu queimaduras graves
Notaer resgatou um homem que sofreu queimaduras graves Crédito: Divulgação/ Notaer
Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) resgatou um homem que sofreu queimaduras graves após sofrer um choque elétrico em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na última quinta-feira (24).
O acidente aconteceu no bairro Aeroporto, quando a vítima executava um serviço e um fio de alta tensão caiu nas suas costas dele, ocasionando queimaduras severas em várias regiões do corpo.
A emergência foi atendida primeiramente pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que diante da gravidade do estado da vítima solicitou apoio do Notaer para transporte aéreo até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. A unidade pública de saúde é referência no tratamento de queimaduras em todo o estado.
A aeronave pousou no Aeroporto de Cachoeiro por volta das 17h10 e por volta das 18h30 chegou ao destino.

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