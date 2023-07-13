Homem de 76 anos morre afogado em praia de Marataízes

Um homem 76 anos morreu afogado na Praia de Boa Vista, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O corpo de Francisco Vieira de Souza foi encontrado na por volta das 17h de quarta-feira (12) e retirado da água pelos próprios familiares da vítima.
De acordo com a Polícia Militar, a corporação recebeu a informação de que um homem teria se afogado e desaparecido na praia de Boa Vista. Segundo o chamado, familiares do idoso haviam retirado a vítima da água, que estava aparentemente já sem vida. Ele teria saído pela manhã e não retornou para casa.
Militares foram ao local e encontraram o homem morto. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, não houve atuação do órgão neste caso.
A Polícia Civil foi acionada. A corporação também foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno do caso.