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Sul do Estado

Homem de 76 anos morre afogado em praia de Marataízes

Francisco Vieira de Souza foi encontrado na água, já sem vida, pelos próprios familiares na tarde de quarta-feira (12)

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 11:55

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 jul 2023 às 11:55
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem 76 anos morreu afogado na Praia de Boa Vista, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O corpo de Francisco Vieira de Souza foi encontrado na por volta das 17h de quarta-feira (12) e retirado da água pelos próprios familiares da vítima.
De acordo com a Polícia Militar, a corporação recebeu a informação de que um homem teria se afogado e desaparecido na praia de Boa Vista. Segundo o chamado, familiares do idoso haviam retirado a vítima da água, que estava aparentemente já sem vida. Ele teria saído pela manhã e não retornou para casa. 
Militares foram ao local e encontraram o homem morto. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, não houve atuação do órgão neste caso.
A Polícia Civil foi acionada. A corporação também foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno do caso.

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