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Rio Novo do Sul

Funcionário de terceirizada morre eletrocutado enquanto trabalhava no ES

Ocorrência foi na madrugada desta quinta-feira (20); vítima trabalhava para concessionária de energia e morreu preso em fios da rede elétrica

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 15:24

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

20 jul 2023 às 15:24
Homem eletrocutado Rio Novo
Local do acidente ocorreu fica na zona rural de Rio Novo do Sul; vítima ficou preso na fiação do poste. Crédito: Leitor/A Gazeta
Um funcionário da Engelmig - empresa de energia terceirizada da EDP, morreu eletrocutado enquanto trabalhava em uma rede elétrica, em Rio Novo do Sul, na região Sul do Estado, na noite desta quarta-feira (19). O homem ficou preso na fiação, com cerca de 10 metros de altura, e precisou ser retirado pelos bombeiros.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para prestar apoio em uma ocorrência de recolhimento de corpo, por volta das 00h40, na zona rural do município. Após constatar o ocorrido, a vítima foi retirada pela equipe e o corpo deixado aos cuidados da perícia da Polícia Civil.

Outra versão

De acordo com a Engelmig, uma comissão foi instaurada para investigar o ocorrido. Apesar das informações do Corpo de Bombeiros, a empresa informou que a vítima não morreu presa aos fios da rede elétrica, mas estava no solo no momento do evento, que teria ocorrido por volta das 21h desta quarta-feira (19).
"A Engelmig lamenta profundamente o falecimento de um de seus colaboradores na noite do dia 19/07, em Rio Novo do Sul. Todo o suporte à família está sendo prestado, inclusive com o acompanhamento da psicóloga da empresa", ressaltaram por meio de nota. 
Já a EDP disse, em nota, que está acompanhando a apuração dos fatos junto à empresa terceirizada. "A EDP lamenta profundamente o falecimento do colaborador de uma empresa terceirizada na noite desta quarta-feira, 19 de julho, em Rio Novo do Sul, e se solidariza com a família e amigos".
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do fato seguem sob investigação da Delegacia de Rio Novo do Sul e detalhes não serão divulgados, por enquanto.

Atualização

20/07/2023 - 6:53
Após a publicação, a Engelmig lamentou a fatalidade com o funcionário e deu detalhes do acidente. A reportagem foi atualizada.

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