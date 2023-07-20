Funcionário de terceirizada morre eletrocutado enquanto trabalhava no ES

Local do acidente ocorreu fica na zona rural de Rio Novo do Sul; vítima ficou preso na fiação do poste. Crédito: Leitor/A Gazeta

Um funcionário da Engelmig - empresa de energia terceirizada da EDP, morreu eletrocutado enquanto trabalhava em uma rede elétrica, em Rio Novo do Sul , na região Sul do Estado, na noite desta quarta-feira (19). O homem ficou preso na fiação, com cerca de 10 metros de altura, e precisou ser retirado pelos bombeiros

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para prestar apoio em uma ocorrência de recolhimento de corpo, por volta das 00h40, na zona rural do município. Após constatar o ocorrido, a vítima foi retirada pela equipe e o corpo deixado aos cuidados da perícia da Polícia Civil.

Outra versão

De acordo com a Engelmig, uma comissão foi instaurada para investigar o ocorrido. Apesar das informações do Corpo de Bombeiros, a empresa informou que a vítima não morreu presa aos fios da rede elétrica, mas estava no solo no momento do evento, que teria ocorrido por volta das 21h desta quarta-feira (19).

"A Engelmig lamenta profundamente o falecimento de um de seus colaboradores na noite do dia 19/07, em Rio Novo do Sul. Todo o suporte à família está sendo prestado, inclusive com o acompanhamento da psicóloga da empresa", ressaltaram por meio de nota.

Já a EDP disse, em nota, que está acompanhando a apuração dos fatos junto à empresa terceirizada. "A EDP lamenta profundamente o falecimento do colaborador de uma empresa terceirizada na noite desta quarta-feira, 19 de julho, em Rio Novo do Sul, e se solidariza com a família e amigos".

O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do fato seguem sob investigação da Delegacia de Rio Novo do Sul e detalhes não serão divulgados, por enquanto.