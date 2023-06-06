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Imagem perfeita

Foto do Cristo Redentor "segurando" a Lua viraliza nas redes sociais

O fotógrafo Leonardo Sens estudou a posição da Lua durante três anos e precisou do tempo ideal para realizar o registro; imagens estão circulado pelas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2023 às 09:29

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 09:29

Fotógrafo registra Cristo Redentor 'segurando' a Lua e viraliza na internet
Fotógrafo registra Cristo Redentor 'segurando' a Lua e viraliza na internet Crédito: Divulgação/Leonardo Sens
Uma foto que mostra o Cristo Redentor "segurando" a Lua tem viralizado na internet nesta semana. A imagem, feita pelo fotógrafo carioca Leonardo Sens, foi tirada no início da manhã do último domingo (4).
Para o g1RJ, Leonardo conta que a imagem foi planejada por três anos e tirada da Praia de Icaraí, em Niterói, a 11 km de distância do Corcovado. Para fazer a fotografia, Leonardo estudou a posição da Lua para calcular o momento exato do ano em que o satélite natural estaria alinhado ao Cristo Redentor.
O fotógrafo ainda precisaria de mais do que o horário e a data correta. Leonardo precisava das condições meteorológicas ideias para conseguir tirar a foto perfeita, onde a Lua não estivesse encoberta por nuvens. Segundo Leonardo, uma tentativa para fazer a imagem foi feita no sábado (3), mas o tempo nublado atrapalhou.

Carreira 

A carreira de Leonardo foi iniciada em 2005, onde começou a fotografar com câmeras digitais. Durante a entrevista para o g1, o fotógrafo contou que sempre gostou de fazer imagens da natureza, do pôr do sol, da Lua e das estrelas. Atualmente, ele trabalha como fotógrafo profissional.
O fotógrafo compartilha os registros que faz, principalmente do Rio de Janeiro, nas redes sociais. Só no Instagram são quase 30 mil seguidores.
Nos comentários da foto que viralizou, muitas pessoas elogiaram o trabalho de Leonardo: "Meu Deus! Que obra de arte! Emocionante!", escreveu uma seguidora.
"Eu levantei para ver a Lua enorme clareando o céu. Linda. No Rio parece magia do universo", escreveu outra usuária.

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