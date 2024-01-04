Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Forte impacto: mulher é atropelada por ciclista no Morro do Moreno

Tânia Maria, de 56 anos, limpava a calçada na frente de sua casa quando foi atropelada por um ciclista na manhã desta quinta-feira (4)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

04 jan 2024 às 12:13

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 12:13

Uma mulher de 56 anos levou um susto na manhã desta quinta-feira (4), na região da Praia da Costa, em Vila Velha. Tânia Maria foi atropelada por um ciclista na rua Magnólia Aguiar, descida do Morro do Moreno, enquanto limpava a calçada em frente de sua casa.
Segundo Belosmar Cravo de Paula, marido de Tânia, ela foi socorrida ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde passará por exames. No caminho do hospital, a mulher relatou dor nas costas, cabeça e na mão.
Ainda de acordo com Belosmar, o ciclista prestou todo o socorro a Tânia. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e fizeram o socorro a mulher. O ciclista contou que teve um problema na roda da bicicleta e que, por conta disso, perdeu o controle, vindo a colidir com Tânia.
Carlos Sales, líder comunitário da região, disse que acidentes envolvendo pedestres e ciclistas acontecem com frequência no Morro do Moreno. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o local está devidamente sinalizado conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
"Considerada um veículo, a bicicleta também se submete às regras publicadas ao CTB, assim o condutor precisa ter cautela ao conduzi-la. Além disso, o Morro do Moreno passará por intervenções para a construção do Parque Urbano. Em breve o projeto será apresentado pelo prefeito Arnaldinho Borgo", disse a administração municipal. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Morro do Moreno Praia da Costa Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados