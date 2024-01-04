Forte impacto: mulher é atropelada por ciclista no Morro do Moreno

Uma mulher de 56 anos levou um susto na manhã desta quinta-feira (4), na região da Praia da Costa , em Vila Velha . Tânia Maria foi atropelada por um ciclista na rua Magnólia Aguiar, descida do Morro do Moreno, enquanto limpava a calçada em frente de sua casa.

Segundo Belosmar Cravo de Paula, marido de Tânia, ela foi socorrida ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde passará por exames. No caminho do hospital, a mulher relatou dor nas costas, cabeça e na mão.

Ainda de acordo com Belosmar, o ciclista prestou todo o socorro a Tânia. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e fizeram o socorro a mulher. O ciclista contou que teve um problema na roda da bicicleta e que, por conta disso, perdeu o controle, vindo a colidir com Tânia.

Carlos Sales, líder comunitário da região, disse que acidentes envolvendo pedestres e ciclistas acontecem com frequência no Morro do Moreno. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o local está devidamente sinalizado conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).