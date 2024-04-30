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Em Santa Maria de Jetibá

Festa de formatura de Direito termina em briga generalizada no ES

O motivo da briga não foi divulgado, mas devido aos socos, empurrões e tapas a festa acabou com a presença da Polícia Militar
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

30 abr 2024 às 14:29

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 14:29

O momento de celebração acabou em confusão generalizada durante uma festa de formatura de Direito no último sábado (27). O caso aconteceu em um cerimonial no bairro Alto Recreio, em Santa Maria de Jetibá, conforme apuração da TV Gazeta, e foi registrado em uma gravação de 40 segundos. Nela, é possível ver homens dando socos, empurrões e tapas uns nos outros.
No mesmo momento da discussão, outras pessoas presentes na festa tentam conter os brigões. O cerimonialista até pede pelo microfone para as pessoas se acalmarem. 
“Para que isso, vamos respeitar pelo amor de Deus. É uma festa particular e vocês estão estragando tudo. Cadê o respeito de vocês”, pediu o profissional responsável por guiar a festa, que não foi identificado.
Devido à situação, a banda contratada para animar a pista de dança retirou os instrumentos do palco. Nos segundos finais da gravação é possível ver um homem com um teclado saindo do palanque enquanto duas pessoas estão na ponta do tablado se agredindo.
Festa de formatura de Direito termina em briga generalizada no ES
Briga generalizada em festa de formatura em Santa Maria de Jetibá
Briga generalizada em festa de formatura em Santa Maria de Jetibá Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Em nota, a Polícia Militar explicou que foi chamada já na madrugada de domingo (28) para atender a ocorrência. Porém, quando a equipe chegou ao local, os envolvidos na briga já tinham ido embora. A corporação disse ainda que o caso se encerrou no local mesmo, pois ninguém se apresentou como vítima. Já a Polícia Civil disse que não localizou registro da ocorrência.

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