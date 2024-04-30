Festa de formatura de Direito termina em briga generalizada no ES

TV Gazeta, e foi registrado em uma gravação de 40 segundos. Nela, é possível ver homens dando socos, empurrões e tapas uns nos outros. O momento de celebração acabou em confusão generalizada durante uma festa de formatura de Direito no último sábado (27). O caso aconteceu em um cerimonial no bairro Alto Recreio, em Santa Maria de Jetibá , conforme apuração da, e foi registrado em uma gravação de 40 segundos. Nela, é possível ver homens dando socos, empurrões e tapas uns nos outros.

No mesmo momento da discussão, outras pessoas presentes na festa tentam conter os brigões. O cerimonialista até pede pelo microfone para as pessoas se acalmarem.

“Para que isso, vamos respeitar pelo amor de Deus. É uma festa particular e vocês estão estragando tudo. Cadê o respeito de vocês”, pediu o profissional responsável por guiar a festa, que não foi identificado.

Devido à situação, a banda contratada para animar a pista de dança retirou os instrumentos do palco. Nos segundos finais da gravação é possível ver um homem com um teclado saindo do palanque enquanto duas pessoas estão na ponta do tablado se agredindo.

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Briga generalizada em festa de formatura em Santa Maria de Jetibá Crédito: Reprodução | Redes Sociais