Feira reúne mais 5 mil peças artesanais para decoração a partir de R$ 4

Cachepot de barro suspenso com detalhe em macramê em exposição na ArteSanto Crédito: Divulgação/ArteSanto

Mais de 5 mil produtos produzidos em madeira, fibras naturais, pedras e cerâmica, além de opções de decoração natalina e peças de vestuário, com valores que variam entre R$ 4 e R$ 4 mil. Essa variedade está reunida na ArteSanto, tradicional feira de artesanato do ES, que acontece Praça do Papa, em Vitória, até sábado (14).

Ocupando uma área de 4 mil metros quadrados (m²), divididos em stands com a participação de 300 artesãos, a feira foi toda moldada neste ano para atender a rígidas normas de segurança sanitária e evitar qualquer tipo de contaminação pelo novo coronavírus.

ArteSanto, Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo, vai até sábado (14), na Praça do Papa Crédito: Divulgação

Entre a gama de produtos, destacam-se itens de mesa posta como guardanapos decorados, toalhas de mesa, panos de prato, tábuas de madeira e sousplats. Os apaixonados pela estética trançada - seja em crochê, fio de malha ou macramê - também encontram muitas alternativas. Essa tendência pode ser conferida em diversos stands, com aplicações diversas, como o suporte suspenso para plantas, que vem ganhando cada vez mais espaço na cultura do jardim vertical.

DECORAÇÃO NATALINA

A cultura capixaba é referência para muitas obras e está presente em peças feitas com casacas de madeira, arte com inspiração praiana, em releituras aplicadas aos produtos de moda e itens de decoração em cerâmicas e conchas. O Natal também marca presença entre os expositores. Árvores, guirlandas e botinhas do Papai Noel decorativas já estão disponíveis para quem quer preparar a casa para a chegada do bom velhinho.

Confira alguns produtos em exposição na feira:

Artesanato capixaba em foco na ArteSanto

CUIDADOS EXTRAS

Na edição deste ano, que exige cuidados extras devido à pandemia do coronavírus, a organização da feira tem realizado, diariamente, a desinfecção de todos os espaços antes da abertura e, durante o evento, com a vaporização de produtos bactericidas. Como medida preventiva, o evento, desta vez, não conta com praça de alimentação.

Além disso, pessoas que pertencem ao grupo de risco da Covid-19, podem visitar o espaço em horário exclusivo, sempre meia hora antes da abertura oficial da feira. Quem preferir, também tem opção de fazer a compra on-line, no site www.artesanto.com.br, e retirada da mercadoria por meio do sistema drive-thru.

A ArteSanto será referência em procedimentos de biossegurança no Espírito Santo. Somos a primeira exposição do segmento a acontecer desde o início da pandemia e estamos implementando o que há de mais atualizado e seguro dentro dos critérios da OMS (Organização Mundial da Saúde), destaca a organizadora, Sônia Iamonde.

Protocolos de prevenção contra o contágio do Covid-19 estão sendo utilizados na ArteSanto Crédito: Divulgação/ArtSanto

ONDE E QUANDO ACONTECE

ArteSanto  Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo Data: quinta-feira (12) e sexta-feira (13), de 16 às 22 horas e sábado (14), de 10 às 22 horas



quinta-feira (12) e sexta-feira (13), de 16 às 22 horas e sábado (14), de 10 às 22 horas OBS.: Abertura 30 minutos antes para atendimento de pessoas do grupo de risco



Abertura 30 minutos antes para atendimento de pessoas do grupo de risco Local: Praça do Papa, na Enseada do Suá, Vitória, Espírito Santo.



Praça do Papa, na Enseada do Suá, Vitória, Espírito Santo. Site: www.artesanto.com.br



www.artesanto.com.br Valor da entrada: gratuita

