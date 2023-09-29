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Final feliz

Familiares e vizinhos pedem ajuda e PMs salvam criança engasgada em Vitória

Enquanto estavam a caminho do Pronto Atendimento de São Pedro, os agentes foram fazendo as manobras necessárias e conseguiram desobstruir vias aéreas do menino
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

29 set 2023 às 09:19

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 09:19

Uma história que começou com aflição, mas teve final feliz: um menino de cerca de 4 anos foi salvo por policiais militares após engasgar, na noite de quinta-feira (28), nas proximidades do bairro Joana  D'arc, em Vitória
O cabo Fairich estava entre os policiais que participou da ação. Ele contou que estava com uma equipe fazendo um ponto de bloqueio perto da pedreira, em Joana D'arc, quando, por volta das 19h30, um grupo chegou correndo pedindo ajuda. 
"Observamos as pessoas vindo em nossa direção, gritando, dizendo que uma criança não estava respirando. Fomos ao encontro do menino e começamos a fazer as manobras de desengasgo. A gente iniciou as manobras ali no local e foi indo para o Pronto Atendimento de São Pedro; quando a viatura chegou lá na frente da unidade a gente conseguiu desobstruir as vias aéreas dele de vez", relatou o policial. 

Agradecimento

A criança foi deixada aos cuidados dos profissionais do PA de São Pedro. Na manhã desta sexta-feira (29), o avô dele, Carlos André, informou para a reportagem de A Gazeta que o garoto estava bem. "Gostaria de agradecer profundamente a esses dois policiais que ajudaram a salvar a vida do meu neto, que Deus abençoe vocês e suas famílias. Quero agradecer também a todas as pessoas que nos ajudaram, inclusive nossos vizinhos e as pessoas da feira. Que Deus possa estar abençoando a todos e seus familiares", disse. 
Em 14 anos de profissão, essa foi a primeira vez que o cabo Fairich passou viveu esse tipo de ocorrência.
"A gente está acostumado a enfrentar todo tipo de situação, mas essa é diferente da nossa rotina. Na hora, a única coisa que a gente consegue pensar é em salvar aquela vida. Depois do PA, nós voltamos para o ponto de bloqueio. Mais tarde, o avô do menino voltou para agradecer e falou que ele estava bem, então a gente ficou muito feliz"
Cabo Fairich - Policial militar
Familiares e vizinhos pedem ajuda e PMs salvam criança engasgada em Vitória

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