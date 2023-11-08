Falta de neuropediatra: fila por consulta tem 612 pacientes em Cachoeiro

Para tentar dar fim a uma longa espera por consulta com neuropediatra em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, uma audiência pública foi realizada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) no município na segunda-feira (6). Responsável pela oferta das consultas, o governo do Estado informou que tem expectativa de contratar mais de sete mil teleconsultas nas próximas semanas para cidades da região.

A audiência pública reuniu pais dos pacientes e representantes da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no Auditório da Promotoria de Justiça de Cachoeiro. Somente no município, 612 pacientes aguardam por consultas com neuropediatras.

Essa é a dificuldade enfrentada pela Célia Pontes e pela filha, Isabele, que esperam pelo atendimento há um ano. “Minha enxaqueca só tem piorado, minha saturação está caindo, a pressão está aumentando e dizem que é normal”, disse a jovem.

Falta de neuropediatra: 612 pacientes em Cachoeiro esperam por consulta Crédito: Reprodução/ Carlos Barros

A partir da reunião, o MPES tem um prazo de até dez dias para produzir um relatório e novas informações podem ser solicitadas à prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e também à Superintendência Regional de Saúde do Sul do Espírito Santo. Somente então medidas serão adotadas e prazos estabelecidos.

“Há pessoas há mais de ano esperando consultas, estamos aqui para garantir a saúde, então nós, para garantir o acesso à saúde, precisávamos chamar tanto as autoridades municipal e estadual para saber as ações que serão tomadas”, disse o promotor de Justiça, Cleto Vinicius Pedrollo.

Segundo o superintendente Regional de Saúde Sul, Márcio Clayton da Silva, o Estado abriu um processo de compra de consultas, em julho deste ano, para ofertar 7.440 atendimentos anuais, em que não houve interessados. Agora, o processo migrou para a modalidade ata de registro de preços e está em andamento seguindo os trâmites legais.

“Há duas empresas interessadas já, iremos começar a executar o mais rápido possível este trabalho para amenizar o sofrimento desses pacientes”, afirmou Márcio Clayton da Silva.

A Sesa informa que a especialidade médica de neuropediatria é considerada escassa em todas as regiões do Espírito Santo e que tem se esforçado para suprir a demanda por atendimento no Estado.