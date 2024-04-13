Faixa leva pedestres para valão e gera polêmica em Vila Velha

Faixa pintada em Vila Velha leva pedestres para dentro de valão Crédito: Redes sociais

A pintura de uma faixa de pedestres chamou a atenção de moradores de Vila Velha e repercutiu nas redes sociais nesta semana. A sinalização localizada na Avenida Angular, no bairro Ataíde, foi feita ligando uma calçada a um valão.

Nas redes sociais, a imagem da pintura da faixa de pedestres dividiu opiniões. Entre os comentários, alguns internautas disseram:

"Tava sobrando tinta, por isso fizeram essa faixa.. kk"

"Tem que ser o estagiário"

"Ri alto aqui"

Outro comentário defendeu a utilidade da faixa, justificando que a sinalização seria para quem estaciona do lado do valão. Ou seja, deve usar a faixa para chegar ao outro lado, sem passar no meio da rua.

Comentário defende faixa em Vila Veha Crédito: Redes sociais

Moradores do bairro também reclamaram da faixa. O policial Leoni Marcos questionou a utilidade da sinalização. "O pedestre vai atravessar e cair numa vala? Então, não vejo sentido nessa faixa, não", disse. Já o motorista Jhonatas Ribeiro disse não entender a localização da faixa. "Não tem calçada do outro lado. Pra quê o pedestre vai atravessar ali?", questionou.

O que diz a Prefeitura de Vila Velha

Questionada sobre o assunto, a prefeitura respondeu que a empresa terceirizada errou o local da pintura da faixa e que a sinalização foi apagada em menos de 24 horas sem custos adicionais ao município.