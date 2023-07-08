Estrutura de palco cai e fere dois trabalhadores na Praça do Papa

Uma estrutura em desmontagem de um palco caiu na manhã deste sábado (8) e feriu dois trabalhadores na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória. No local foi realizada a tradicional Festa de São Pedro, na semana passada. A dupla foi resgatada por atendentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e hospitalizada.
Uma empresária e uma bióloga estavam bem próximas da estrutura e viram o momento em que os trabalhadores caíram. "Começou a tombar. Para não cair em cima dos dois, eles pularam, e foi a sorte, porque ia bater no meio da coluna. Um foi com o rosto no chão e o outro caiu agachado", contou a empresária Ana Henning.
"Não julgando ninguém, mas é necessário que se coloque o equipamento [de proteção] para que isso não ocorra", disse a bióloga Maria José Leão Borges.
Em nota enviada à TV Gazeta, a Prefeitura de Vitória disse que a empresa responsável pela desmontagem da estrutura é terceirizada e conta com um representante técnico. Citou ainda que os funcionários feridos passam bem.
*Com informações de Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta.