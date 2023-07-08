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Acidente

Estrutura de palco cai e fere dois trabalhadores na Praça do Papa

Testemunhas relataram que os operários pularam da estrutura no momento em que ela começou a ceder, na manhã deste sábado (8)

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 13:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2023 às 13:48
Uma estrutura em desmontagem de um palco caiu na manhã deste sábado (8) e feriu dois trabalhadores  na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória. No local foi realizada a tradicional Festa de São Pedro, na semana passada. A dupla foi resgatada por atendentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e hospitalizada.
Uma empresária e uma bióloga estavam bem próximas da estrutura e viram o momento em que os trabalhadores caíram.  "Começou a tombar. Para não cair em cima dos dois, eles pularam, e foi a sorte, porque ia bater no meio da coluna. Um foi com o rosto no chão e o outro caiu agachado", contou a empresária Ana Henning.
"Não julgando ninguém, mas é necessário que se coloque o equipamento [de proteção] para que isso não ocorra", disse a bióloga Maria José Leão Borges.
Em nota enviada à TV Gazeta, a Prefeitura de Vitória disse que a empresa responsável pela desmontagem da estrutura é terceirizada e conta com um representante técnico. Citou ainda que os funcionários feridos passam bem. 
*Com informações de Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta.

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