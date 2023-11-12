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Enem: primeiros alunos a sair avaliam provas no 2° dia do exame

Após duas horas do começo da aplicação, candidatos começam a deixar os locais de prova
Laísa Menezes

Laísa Menezes

Publicado em 

12 nov 2023 às 16:33

Publicado em 12 de Novembro de 2023 às 16:33

Os primeiros alunos a concluir o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com questões sobre Matemática e Ciências da Natureza, começaram a deixar o local de prova após 2h30 do fechamento dos portões.
Morador do Centro de Vitória, Guilherme Machado Rodrigues disse que resolveu fazer o Enem para testar seus conhecimentos. "No geral, achei a prova muito fácil. Só em Biologia eu não fui muito bem", disse o estudante.
Outro candidato que também deixou o local de prova cedo foi o Gabriel Lima, de 23 anos, que fez a prova na Escola Estadual de Vitória. Ele diz que as questões de Matemática e Biologia foram difíceis.
 Laísa Menezes é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação de Weber Caldas.

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