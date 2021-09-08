Encontro de gerações e de amor pela cidade de Vitória

Para os que viram a história acontecer ou estão dando os primeiros passos na cidade, um sentimento em comum por Vitória: o amor Crédito: Freepik

Em 470 anos , naturalmente Vitória se transformou ao longo do tempo e muito dessas mudanças puderam ser observadas nas últimas décadas. Para os que viram a história acontecer ou estão dando os primeiros passos na cidade, um sentimento em comum: o amor.

Exemplos de vitalidade, as moradoras Maria da Penha de Castro Pereira, de 102 anos, e Angela Rodrigues Amorim, 97, têm boas recordações do que já viveram na Capital.

Natural de Nova Almeida, Serra, Maria da Penha se mudou com o marido, Climério, e os quatro filhos para Vitória em 1957, morando, inicialmente, em Consolação. Em 1960, foram para a avenida Marechal Campos, na subida do Bonfim, e abriram uma mercearia. Quatro anos depois, inauguraram uma fábrica de picolés em Maruípe.

Aos 102 anos, Maria da Penha ainda se lembra de histórias de quando se mudou para a Capital Crédito: Acervo Pessoal

“Há algumas coisas que não me esqueço. A avenida Maruípe era chão puro, não tinha asfalto quando viemos para cá. Em Vitória, houve muito alagamento. Antigamente, a Praia do Canto e a Enseada do Suá tiveram que ser aterradas. Na década de 60, meus filhos e eu frequentávamos as praias de Camburi e Santa Helena. Também lembro muito dos trilhos no bondinho, no Centro e em Jucutuquara”, recorda a moradora centenária.

Para Angela Amorim, Vitória está bastante diferente. “Com 6 anos, comecei a estudar no Colégio do Carmo, no Centro. Vitória era beleza natural. Adorava a Vila Rubim e a Ilha do Príncipe. Mudou muito. Lembro do Saldanha da Gama, época que deixávamos os sapatos na porta e íamos dançar bolero e gafieira na adolescência. Quando voltei para Vitória, aos 45 anos, fui uma das primeiras moradoras de Jardim da Penha. Começamos a construir a igreja católica (São Francisco de Assis) no bairro, próximo ao Sesi. Fui uma das primeiras comerciantes do bairro também”, lembra.

Angela Amorim aponta as transformações por que passou Vitória ao longo do tempo Crédito: Acervo Pessoal

As duas desejam prosperidade para Vitória e se conectam com os bons sentimentos das novas gerações, que valorizam as belezas da Capital e pedem, ainda, mais reconhecimento ao que o município oferece de bom.

Aos 15 anos, Fernanda Francisco Cruz Júlio da Silva, que nasceu em São Pedro e estuda na Ilha das Caieiras, tem orgulho de morar em Vitória.

“Qualquer ponto da nossa cidade é lindo. Amo ir às praias daqui, principalmente Curva da Jurema e Camburi. Gostaria muito que as pessoas valorizassem mais a nossa terra”, ressalta a adolescente que tem, entre as atividades que mais gosta de fazer, a participação nas aulas de dança na Fafi, no Centro.

Fernanda ensaia seus passos de dança em um dos cenários da ilha Crédito: Acervo Pessoal

Com um olhar doce, um sorriso tímido e uma vontade grande de vencer, a jovem Tauana Pereira Lima, de 17 anos, nasceu e cresceu na comunidade de Bonfim, onde brincou de casinha, se pendurou em árvores, correu e pulou muito na infância. Atualmente, estuda em uma escola municipal em Maruípe, destacando, inclusive, que é a única da família a chegar ao ensino médio.

“O mirante da minha comunidade é lindo. É o lugar que mais gosto aqui em Vitória, pena que poucas pessoas conhecem. Dá para ver vários pontos da cidade. Dá muita paz. Sentimos o vento bater, podemos pensar na vida, tudo calmo e sem barulho”, descreve Tauana, que conheceu vários atrativos de Vitória, como Parque Gruta da Onça, Camburi e Museu Capixaba do Negro (Mucane), por meio do ProJovem, um projeto da administração municipal voltado para esse público. “Eu amei conhecer esses lugares”.

Tauana abre os braços diante da imensidão da cidade que ama Crédito: Acervo Pessoal

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