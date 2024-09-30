Eclipse solar poderá ser visto do ES; saiba quando observar

Eclipse solar anular enquanto a lua se move na frente do sol formando um "anel de fogo", visto de Riverwalk, na cidade de San Antônio, no Texas Crédito: ERIC GAY/AP

Anote aí na agenda: no entardecer da próxima quarta-feira (2), algumas regiões do Brasil poderão observar um eclipse solar na sua forma parcial. Aqui, no Espírito Santo , será possível ver 4,44% do disco solar eclipsado, entre 17h10 e 17h39, com o auge às 17h37. A informação é da empresa de meteorologia Climatempo

Em Astronomia, um eclipse é o desaparecimento total ou parcial de um objeto celeste por outro. No eclipse solar, a lua passa entre o sol e a Terra. Para quem está na superfície da Terra olhando para o céu, é a lua que “esconde” o sol. Se o disco lunar não consegue esconder completamente o disco solar, ocorre o eclipse solar anular, que tem a aparência de um anel de incandescente ao redor de um disco preto. Quando o disco lunar esconde só porções do disco solar, então ocorre o eclipse solar parcial.

Como os Estados verão o eclipse solar parcial de 2 de outubro Crédito: Divulgação | Climatempo

“De forma aproximada, os observadores que estiverem entre as latitudes da cidade de Belo Horizonte e Chuí poderão observar o eclipse como parcial. Mas para todas as pessoas que estiveram em latitudes acima de Belo Horizonte, infelizmente o eclipse não poderá ser observado”, detalhou o professor Marcos Calil, do Urânia Plenário e do Momento Astronômico.

A ilustração abaixo mostra as diferentes faixas de visibilidade do eclipse solar parcial no Brasil. Para quem está na região 1 (cor branca), o eclipse não será visível. Quem está nas regiões 2 (amarelo claro), 3 (amarelo médio) e 4 (amarelo forte) verá um eclipse solar parcial.

Ilustração mostra as diferentes faixas de visibilidade do eclipse solar parcial no Brasil Crédito: Divulgação | Climatempo

O professor Calil ressaltou que “quanto mais ao sul do Brasil, maior será a fração que o disco lunar irá encobrir o disco solar. Em termos mais simples, quanto mais ao sul do Brasil, mais o Sol estará 'cortado'”.

Proteção dos olhos

A observação do eclipse solar requer muito cuidado. De acordo com a Climatempo, é preciso proteger os olhos de forma correta, já que a observação direta do sol ou com o uso de artefatos não especializados podem causar danos irreversíveis à visão e até, em casos extremos, cegueira.

Não devem ser utilizadas placas de Raio X, filmes fotográficos, vidros esfumaçados, reflexos em bacias com água e outros artefatos para a observação do Sol.

Existem duas maneiras bem seguras para observarmos um eclipse solar: de forma direta ou indireta.

A primeira maneira, da forma direta, é utilizando uma lente de vidro de solda número 14. Como ela é difícil de ser encontrada, pode ser utilizada a de número 12, porém nunca abaixo desse número. Elas são vendidas em lojas de material de construção.

Para observar o eclipse solar utilizando-se da lente de vidro de solda é necessário seguir, rigorosamente, as etapas:

1º - abaixe a cabeça e coloque o vidro de solda na frente dos olhos;

2º - erga a cabeça e observe o eclipse durante, no máximo, dez segundos e;

3º- abaixe a cabeça e retire o vidro de solda.

Já de forma indireta existem várias maneiras seguras. Uma forma simples e interessante é utilizar um escorredor de macarrão ou de arroz que possua furos no formato de círculos. Na verdade, qualquer objeto que possua um furo no formato de círculo, podendo até ser feito numa folha de papel com um simples furar de agulha, pode ser utilizado. Daí é só projetar no chão e pronto.

Eclipse pela internet

Para quem não puder ver o eclipse ao ar livre, o professor Marcos Calil estará comandando uma transmissão ao vivo do Urânia Planetário , onde as pessoas vão acompanhar o eclipse solar na sua forma parcial ao vivo, via telescópios e, para os observadores que estiverem nas regiões que poderão observar o eclipse, irão aprender como fazê-lo de forma segura.