Diarista tem casa e esperança reconstruídas após enchente no ES

Aos poucos a construção vai ganhando forma. O novo lar da diarista Luciana José da Rocha, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, tem como alicerce a solidariedade. Essa história emocionante demonstra que a força que as pessoas têm quando elas podem fazer o bem. Nas fortes chuvas de dezembro do ano passado, a estrutura da casa onde Luciana morava ficou comprometida e precisou ser demolida. Agora é hora do o recomeço.
Ela perdeu quase tudo que tinha. Foi um período difícil para ela, que precisou ir para a casa do irmão. Diante da dificuldade, a Luciana procurou ajuda e encontrou na professora Fabiana Alves o ombro amigo que precisava. Houve uma grande mobilização e o resultado foi esperança. Muita gente se reuniu para colocar a mão na massa.
Antes a casa ia ter apenas um cômodo, mas agora estão sendo projetados dois quartos, sala, cozinha e banheiro. A ajuda vem de todos os lugares, inclusive do vizinho, Robson Machado, que não foi afetado pelas chuvas e doou lajotas.
A Luciana lembra até hoje do bombeiro que, naquele dia duro em que o mundo parecia desabar, deu palavras de conforto e fez ela perceber que o sol poderia brilhar de novo. Ela quer dar um abraço no sargento Romualdo. O encontro ainda não aconteceu, mas a TV Gazeta gravou um vídeo especial para ela.
A expectativa é que a obra esteja pronta até o dia 30 de julho e a diarista é só gratidão