Cão é resgatado em condições precárias e tutora é multada em R$ 3 mil em Cariacica

Diarista confirma que deixou cachorro doente abandonado na calçada de igreja Crédito: CPI deos Maus-Tratos

A tutora do cachorro Sheik, que foi deixado amarrado ao portão de uma igreja desativada em 20 de fevereiro, no bairro Porto Novo, em Cariacica , confessou ter deixado o animal na calçada. A declaração aconteceu nesta quarta-feira (28) durante depoimento a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos contra os animais.

A mulher, que é diarista, disse que o cachorro está na casa há 14 anos, mas como ele costumava fugir enquanto ela estava no trabalho, ela decidiu o amarrar o animal do lado de fora da casa. A CPI informou que ela contou que vizinhos reclamavam que Sheik espalhava carrapato e acredita que podem ter feito maldade com ele.

“Não fomos nós que machucamos o Skeik, eu estava curando das feridas dele. Forrei um paninho na calçada, botei água e comida, peguei uma corda grande e prendi ele para que não fosse para a porta dos outros sujar. Não deixei na minha casa porque o quintal é de barro e ele estava com ferida, podia piorar”, alega a diarista.

A equipe da CPI encontrou o cachorro sem água e comida, completamente debilitado, com feridas expostas e muito doente. A prefeitura levou o cão para o Hospital Veterinário e multou a tutora em 3 mil reais. Após o depoimento, a CPI constatou crime de maus-tratos e informou que "tudo que foi apurado vai ser encaminhado para a Polícia Civil para que um inquérito seja instaurado".