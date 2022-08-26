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Pandemia

Covid-19: ES registra quatro mortes e 226 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.784 óbitos e 1.213.886 casos da doença; dados foram atualizados nesta sexta-feira (26) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2022 às 18:28

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 18:28

Nesta sexta-feira (26), o Espírito Santo chegou a 14.784 mortes e 1.213.886 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados quatro óbitos e 226 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 138.544
  2. Vila Velha: 136.133
  3. Vitória: 134.867
  4. Cariacica: 93.332
  5. Linhares: 58.302
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.692
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.566
  3. Jardim da Penha (Vitória): 14.086
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.966
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.908
Até esta sexta, mais de 4,24 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.174.360, com 271 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

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