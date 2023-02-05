Cobra aparece em telhado de igreja durante culto e assusta fiéis em Fundão

Os fiéis que frequentavam um culto em uma igreja evangélica do bairro São José, em Fundão, levaram um susto na manhã deste domingo (5). Uma cobra jiboia foi avistada próximo ao telhado da varanda por um dos frequentadores. Assustados, eles acionaram a Defesa Civil da cidade, que foi ao local recolher o animal.
"O animal estava praticamente no telhado e tinha bastante gente no culto na hora do resgate. As crianças ficaram assustadas. Nós colocamos em um saco e soltamos no habitat dela, que é na mata", conta o gerente municipal de defesa civil, Valfran de Oliveira Nunes.
Ele afirma que a jiboia tinha cerca de um metro e meio e que o animal é encontrado com certa frequência no meio urbano de Fundão.
"Sempre temos esse tipo de acionamento. Já fizemos retirada em escola, residência. A cobra jiboia não é agressiva, as vezes ela vai pra esses locais procurando alimentação, como gato, galinha que é do que ela se alimenta", conta.