CNH Social: Detran chama suplentes para tirar carteira de graça; veja lista

Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulgou, nesta segunda-feira (9), uma lista com 1.022 suplentes convocados para preencher vagas referentes ao edital da segunda fase do Programa CNH Social 2023, para quem se inscreveu 18 e 28 de julho. Os selecionados têm até o próximo dia 23 de outubro para realizar matrícula, exclusivamente pelo site detran.es.gov.br/cnhsocial

Confira no anexo abaixo o nome dos suplentes convocados para substituir as mais de mil vagas remanescentes após desclassificação dos candidatos que não respeitaram os prazos estabelecidos no processo de habilitação do programa em 2023.

Arquivos & Anexos Lista de Suplentes CNH Social 2023 - segunda fase Confira os nomes divulgados pelo Detran-ES Tamanho do arquivo: 588kb Baixar

Os selecionados devem preencher o formulário disponível no site do Detran-ES para validar a matrícula. Após a conclusão dessa etapa, deverão se dirigir à autoescola indicada para realizar a abertura do processo de habilitação.

O candidato selecionado tem 15 dias a partir da divulgação da lista para fazer a matrícula on-line e, posteriormente, mais 15 dias para procurar a autoescola, presencialmente, e concluir a abertura do processo de habilitação.

Na sequência, o candidato terá 30 dias para fazer a coleta biométrica em uma agência de atendimento do Detran e realizar os exames médicos e psicológicos na clínica credenciada indicada. Para realizar a coleta biométrica, não é necessário fazer o agendamento. Basta se dirigir a qualquer unidade do Detran portando o encaminhamento da autoescola, constando o número do Renach, documento oficial com foto e informar que é beneficiário do programa.

Os candidatos às categorias D e E deverão realizar também o exame toxicológico no laboratório credenciado indicado.

Carteira Nacional de Habilitação, oferecida gratuitamente no ES no chamado CNH Social Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O órgão alerta que o processo de habilitação tem validade de 12 meses a contar da data da abertura do processo na autoescola, e que, caso ultrapasse esse prazo, assim como os demais prazos estabelecidos para o início dos processos de habilitação, os candidatos serão considerados desistentes e ficarão impedidos de participar dos editais do Programa CNH Social pelo período de três anos.

Em 2023, o programa CNH Social ofertou 7 mil vagas, divididas em duas fases, para oferecer de forma gratuita às pessoas de baixa renda a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro); e, para aqueles que já são habilitados, a adição de categoria A ou B e a mudança de categoria D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta).

O Detran esclarece que a seleção dos candidatos foi realizada de forma eletrônica, sem interferência humana, de acordo com os critérios do programa e com base nas informações fornecidas pelos próprios beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), considerando a menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com ensino fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição.