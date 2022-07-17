Circulação de trem na Vitória-Minas é suspensa neste domingo

A interdição na circulação do trem teve início no sábado (16), primeiramente no sentido entre Timóteo (MG) e Cariacica. No domingo (17), a interrupção acontece no sentido inverso. A Vale não soube disser o motivo da manifestação, mas disse que as reivindicações não têm a ver com a operação ferroviária.

Ainda por meio de nota, a assessoria da Vale informou que quem não conseguiu fazer o embarque na Vitória a Minas, em razão dessa interdição, pode remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem no prazo de até 30 dias. Outras informações podem ser solicitadas por meio do Alô Ferrovias 0800 285 7000 ou do Whatsapp (27) 995035918.