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Ferrovia interditada

Circulação de trem na Vitória-Minas é suspensa neste domingo

Trajeto na estrada de ferrovia entre Cariacica e Timóteo (MG) foi interrompido devido a uma manifestação em Aimorés (MG)
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

17 jul 2022 às 15:45

Publicado em 17 de Julho de 2022 às 15:45

A circulação do trem de passageiros na Estrada de Ferro Vitória a Minas está suspensa neste domingo (17), entre Cariacica e Timóteo (MG), devido a uma manifestação realizada em Aimorés (MG), o que interrompeu o trajeto. Por meio de nota, a Vale informou que  a circulação na ferrovia deve ser retomada nesta segunda-feira (18).
Locomotiva da Vale em ferrovia
Trem de passageiros da Vale: interrupção de circulação teve início no sábado (16) Crédito: Divulgação
A interdição na circulação do trem teve início no sábado (16), primeiramente no sentido entre Timóteo (MG) e Cariacica. No domingo (17), a interrupção acontece no sentido inverso. A Vale não soube disser o motivo da manifestação, mas disse que as reivindicações não têm a ver com a operação ferroviária.
Ainda por meio de nota, a assessoria da Vale informou que quem não conseguiu fazer o embarque na Vitória a Minas, em razão dessa interdição, pode remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem no prazo de até 30 dias. Outras informações podem ser solicitadas por meio do Alô Ferrovias 0800 285 7000 ou do Whatsapp (27) 995035918.

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