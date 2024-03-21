Cidades do ES abrem inscrições para atividades do Dia Mundial da Criatividade

Registro de oficina realizada na edição WCD 2023, no Fonte Hub. Crédito: Divulgação

Pelo terceiro ano consecutivo, a Rede Gazeta é parceira regional do World Creativity Day (Dia Mundial da Criatividade), um festival global voltado a ações culturais, reflexões e atividades lúdicas com foco nas pessoas e na inovação. No Estado, as ações vão ocorrer nas cidades de Vitória, Vila Velha e Serra, entre os próximos dias 19 e 21 de abril. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

Líder das ações no município canela-verde, o estrategista criativo Rodrigo Barbosa Santiago conta que, por lá, haverá feira criativa com artesãos, oficinas de cerâmica, escrita criativa, fotografia e oficina de inteligência artificial. Além de uma programação cultural, histórica e turística sobre a Prainha, que será marcada por shows e mesas redondas de turismo e música. No total, serão mais de 50 atividades gratuitas no município. “Essa é uma programação que está muito conectada com a essência de cada lugar, então estamos fazendo um mapeamento dessa economia criativa dentro de Vila Velha, que é uma coisa que vai servir para a comunidade, para a sociedade e para a política. Para todo mundo enxergar Vila Velha como esse ambiente criativo”, explica Rodrigo.

Em Vitória, quem lidera as ações do Dia Mundial da Criatividade é a professora formadora do programa Ambientes Sociais de Inovação (SECTI) Priscila Ricardo. Ela conta que a programação do evento em breve estará disponível e irá explorar atividades como apresentação de teatro, música e dança, oficinas de produção de conteúdo, oficinas de fotografia para redes sociais, fotografia para gastronomia e outros. “A expectativa é conquistar cada vez mais relevância no ecossistema de criatividade e inovação, capixaba. O futuro é criativo. Então, essa é uma oportunidade de dar luz e voz a diferentes inteligências criativas e o potencial de transformação social de pessoas criando juntos”, afirma Patrícia.

Na Serra, coube ao publicitário Marcelo Braga buscar os voluntários para construir uma programação que vai desde oficinas voltadas para a criação de eventos a apresentações que irão explorar a inovação e a criatividade de todos os participantes. “Essa é a primeira vez que o município da Serra participa, então o evento em si já é uma grande novidade e, por isso, estamos com uma expectativa muito boa. Teremos um dia inteiro de programação, em três pontos diferentes da cidade, que acontecerão simultaneamente. E claro, o nosso principal objetivo é proporcionar momentos inesquecíveis a todos os envolvidos, desde os palestrantes até os ouvintes, anfitriões e voluntários”, comenta Marcelo sobre a programação que em breve será divulgada no site do evento.

O gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, destaca a importância de o grupo se associar a uma iniciativa como essa: "Nacionalmente, o WCD acontecerá em 81 cidades brasileiras. O incentivo a manifestações culturais e ao exercício da criatividade é algo que nos conecta ao propósito de promover um Espírito Santo mais desenvolvido, onde as pessoas tenham capacidade analítica e reflexiva. É sempre inspirador perceber os resultados que uma movimentação como essa traz para o Estado".

A inscrição é gratuita, saiba mais sobre a programação:

VILA VELHA:

Data: 19/04 (Sexta-feira)

Local: We Believe Hub || Endereço: Rua Piratininga 222, Castanheiras

13h - Palestra – “Desenvolvimento de Marca Pessoal”, com Rodrigo Barbosa Santiago.

14h30 - Oficina - Unplug | Desconexão para Criativos, com Márcio Merçoni.

Data: 20/04 (Sábado)

13h - Palestra – “IA aplicada à Economia Criativa”, com Breno Lobato.

14h - Palestra – “A Estratégia do Cafezinho”, com Cláudio Rabelo.

Data: 19/04 (sexta-feira)

Local: Shopping Adventure Mall || Endereço: Rua José Pena Medina 216, Praia da Costa

9h - Exposição Feira Criativa, com Lu Roubach.

12 h - Oficina de “Escrita criativa”, com Felipe Dall'Orto.

13h - Oficina de cerâmica, com Rosa Cerâmicas.

14h - Palestra Ilustração: Processo Criativo, com Amanda Lobos.

16h - Mesa redonda “Juntos Somos Mais”, com Andreza Pessini.

Data: 20/04 (Sábado)

9h - Exposição Feira Criativa com Lu Roubach Designer.

9h - Workshop Fotografia Criativa, com Maria Zanete Dadalto.

11h - Palestra O DNA do Sucesso, com Suelen Souto.

13h - Oficina de cerâmica, com Rosa Cerâmicas.

14h - Workshop “Contar e Encantar”, com Dalisa Campos.

Data: 21/04 (Domingo)

9h - Exposição Feira Criativa, com Lu Roubach Designer.

10h - Oficina de encadernação artesanal, com Cláudia Aparecida Ladeira.

13h - Oficina de cerâmica, com Rosa Cerâmicas.

14h - Oficina Biblioterapia, com Silvana Pinheiro.

16h -Palestra Cores na Criatividade, com Roberta Bourguignon.

Data: 19/04 (Sexta-feira)

Local: Pousada Vilazinha || Endereço: Rua 23 de Maio, 120 - Prainha

18h - Happy Hour Criativo, com Paulo Renato Junior.

18h30 - Mesa redonda Turismo, como ferramenta

20h - Pocket Show Musical

Data: 20/04 (Sábado)

18h - Happy Hour Criativo, com Paulo Renato Junior.

18h30 - Música como forma, com Manoel Goes.

20h - Pocket Show Musical.

Data: 21/04 (Domingo)

9h30 - Cãominhada Cultural, com Shirley Bosi.

10h - Workshop Oficina de Aquarela, com Clovis Aquino.

10h - Exposição Livros “Mulheres e Fé”, com Fátima S.R.

11h - Sarau Poético com Diversidade Literária.

12h - Oficina Renda de Bilro, com Barra de Renda.

14h - Trilha do Convento da Penha, com Karina Nolasco.

14h - Mesa redonda Carnaval como vetor, com Patrick Rocha, da MUG.

Data: 20/04 (Sábado)

Local: Mocidade Unida da Glória (MUG) || Endereço: Rua Mourisco, s/n - Glória

Data: 20/04

11h - workshop Do Rafe ao REC com Matheus Majone

13h30 - palestra Assessoria de Imprensa com Márcia Menezes

15h - palestra Quatro Convites, Quatro Compromissos com Rodrigo Barbosa Santiago

Em breve Vitória e Serra divulgado:

VITÓRIA: em breve programação disponível no link: https://worldcreativityday.com/brazil/vitoria/home