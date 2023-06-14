Ciclista viraliza ao pedalar em mureta da Avenida Beira-Mar, em Vitória; veja

(veja acima). As imagens flagram um ciclista pedalando em cima da mureta da Avenida Beira-Mar, em Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando um feito curioso e que desafia até mesmo o equilíbrio de qualquer um. As imagens flagram um ciclista pedalando em cima da mureta da Avenida Beira-Mar, em Vitória , entre o mar e o asfalto. O ciclista que for pego numa situação parecida pode ser até multado, segundo o Código de Trânsito Brasileiro.

Um dos vídeos foi gravado por Gilvan Gonçalves, que também é ciclista e comentou na postagem ter ficado impressionado com o flagra curioso.

"Incrível e corajoso este rapaz pedalando na mureta da Beira-Mar! Só acreditei porque fui eu que gravei!" Gilvan Gonçalves - Ciclista que filmou o homem na mureta

As imagens foram gravadas no início do mês de junho. Em apenas um perfil que traz a postagem, o vídeo tem mais de 193 mil visualizações. Várias pessoas comentaram sobre a ousadia do ciclista.

"Eu caio andando de tênis na rua, imagina assim?! E nem de bicicleta eu sei andar", comentou uma usuária da rede social. "Com essa paisagem linda, vale a pena qualquer aventura", postou outro usuário.

Outros perfis também destacaram o visual da Baía de Vitória ao fundo. A avenida com a mureta do vídeo margeia o mar, na área portuária da Capital, além oferecer uma visão privilegiada do Penedo, por exemplo, uma imponente rocha que fica em Vila Velha , do outro lado do mar.

O passeio do ciclista termina apenas quando ele passa por uma árvore em que as folhas e os galhos acabam indo parar em cima da mureta, impedindo-o de continuar.

Ciclista viraliza ao pedalar em cima da mureta da Avenida Beira-Mar Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O que diz a prefeitura

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que recrimina a atitude do cidadão que coloca em risco sua vida e afeta a segurança de outras pessoas que usam o calçadão no local.

Informou, ainda, que a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, conhecida como Avenida Beira-Mar, possui ciclovia em vários trechos onde é tecnicamente possível e calçada compartilhada em outros.

Na calçada compartilhada, a preferência é do pedestre, mas ciclistas também podem usar o espaço com os devidos cuidados e respeitando a sinalização.

Já nas vias urbanas, a circulação de bicicletas deverá ocorrer nas ciclofaixas, ciclovias ou acostamentos. Quando não for possível a utilização destes, precisa ser na pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os demais veículos automotores.

Sobre infrações e punições para ciclistas flagrados em situação parecida, o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 255, diz que "conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do art. 59: Infração - média; Penalidade - multa; Medida administrativa - remoção da bicicleta, mediante recibo para o pagamento da multa".

O g1ES procurou a Prefeitura de Vitória e o Detran-ES para saber se o flagra e pedalar sobre a mureta pode acarretar multa ou algum tipo de punição para ciclistas, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.