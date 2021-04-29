CBN Vitória celebra 25 anos com live nesta sexta (30)

Estúdio CBN Vitória Crédito: Vitor Jubini

A CBN Vitória completa 25 anos nesta semana, mas as comemorações vão muito além. A rádio que toca notícias faz bodas de prata levando aos ouvintes informações do Estado, do Brasil e do mundo, 24 horas por dia, de forma dinâmica e confiável, onde o capixaba estiver.

A partir de sexta, data do aniversário da rádio, serão vários eventos de comemoração ao longo do ano. No dia 30 de abril, haverá uma programação especial, incluindo uma live com vários jornalistas que já passaram ou ainda fazem parte da emissora.

Convidados nacionais

Nomes como Paulo Mario Martins (repórter do Jornal da Globo), Rodrigo Rangel (editor-chefe da Revista Crusoé), Guido Nunes (repórter esportivo da TV Globo), entre outros convidados, serão entrevistados pelos âncoras da CBN Vitória, Fernanda Queiroz e Fábio Botacin. O papo pode ser acompanhado a partir das 18h, no Instagram da rádio ( @cbnvitoria ).

“A gente quer contar um pouco para os nossos ouvintes como é o bastidor da notícia. Quem ouve a rádio acha que sempre está tudo perfeito e amarrado, mas por trás tem toda uma equipe pensando, planejando e correndo para deixar tudo pronto”, explica Fernanda Queiroz, editora-executiva e apresentadora do CBN Vitória.

Juntamente com Fábio, que comanda o programa CBN Cotidiano, nas tardes de segunda a sexta-feira, Fernanda também receberá na live parceiros da emissora que comandam atrações nacionais.

“Os primeiros serão Mílton Jung e Cássia Godoy, apresentadores do Jornal da CBN 1ª Edição, que vão falar sobre escolhas de pautas e entrevistados e o que acontece nos bastidores, histórias divertidas, para matar a curiosidade do nosso ouvinte. Ao longo da live, receberemos Rodrigo Rangel, Paulo Mário Martins e Guido Nunes. Todos eles começaram muito jovens na CBN e têm histórias lindas para contar”, adianta a âncora.

Participantes da live de 25 Anos da Rádio CBN Vitória Crédito: Divulgação

Parceria diária com o ouvinte

A celebração dos 25 anos continua durante todo o ano, com programação alinhada a outros eventos da Rede Gazeta e com palestras com convidados especiais da Rede CBN. Nos próximos meses, a campanha vai ganhar as ruas e a TV. O conceito “a rádio que conversa com você” destaca e celebra a parceria da rádio com os ouvintes, que, juntamente com toda a equipe da emissora, constroem diariamente a cobertura jornalística.

“A rádio tem uma relação interessante com a comunidade porque são os ouvintes que fazem a rádio diariamente. Partem deles sugestões, alertas, demandas de pautas que nos movem a oferecer o melhor conteúdo jornalístico de rádio do Estado. A audiência responde sempre e, por isso, somos líderes da categoria de rádio de notícias”, comenta Elaine Silva, editora-chefe da CBN Vitória. “Neste momento de festa, convido os ouvintes antigos e também os novos a se unirem a nós para continuarmos a escrever a história do Espírito Santo”, complementa.

Coberturas marcantes

Fazer rádio durante a pandemia também tem sido um desafio para a equipe da CBN Vitória. Para garantir a segurança, alguns apresentadores estão trabalhando de casa. É o caso da própria Fernanda Queiroz, que está desde abril de 2020 apresentando o CBN Vitória de um estúdio montado em sua casa.

“Se eu tivesse que escolher um momento que me marcou pessoalmente eu diria que foi ter que sair do estúdio e passar a redescobrir uma forma de estar conectado com a minha equipe. A gente aprendeu, durante esse tempo, que o rádio pode ser feito de qualquer lugar. Esse está sendo, sem dúvida, o maior aprendizado nesses 25 anos de CBN Vitória”, relata.

Estúdio CBN Vitória durante a pandemia Crédito: Pedro Cunha

A âncora também relembrou o momento mais difícil na sua carreira nesses 25 anos como jornalista na CBN Vitória, quando o Espírito Santo foi invadido pelo crime organizado nas instituições públicas, durante o governo de José Ignácio Ferreira. Ela recorda como o trabalho do jornalismo sério fez a diferença para o crime organizado ser desestruturado.

“A grande contribuição do jornalismo da CBN para a população do Espírito Santo foi escancarar as coisas horríveis que estavam acontecendo, para que a população ficasse ciente. São coisas que me marcaram muito e eu vou lembrar para o resto da vida”, conclui.

Governador Renato Casagrande (PSB) em entrevista no programa CBN Vitória, antes da pandemia Crédito: Murilo Cuzzuol

O conteúdo rejuvenesceu

Hoje a CBN Vitória fala com diversos públicos e idades e não só com os mais experientes, oferecendo conteúdo em diversas plataformas. Ela está em todos os lugares e rejuvenesceu para acompanhar seu público. Prova disso são os programas que estrearam na grade da rádio nos últimos meses.

Sempre às terças-feiras, às 7h05 da manhã, a microbiologista, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e presidente do Instituto Questão de Ciência, Natalia Pasternak, conversa com Mílton Jung e Cássia Godoy sobre os fatos relacionados com a pandemia no Jornal da CBN. O quadro “A Hora da Ciência” também é levado ao ar às quintas-feiras no Ponto Final CBN, com Rodrigo Bocardi e Carolina Morand, depois da edição do Repórter CBN das 18h30.

Já o experiente jornalista Ariel Palacios participa do Estúdio CBN, com Tatiana Vasconcellos e Fernando Andrade. Ele explica, todas as quintas-feiras, como os principais acontecimentos do mundo interferem na vida dos brasileiros. O quadro "CBN Pelo Mundo" é exibido após a edição do Repórter CBN das 16h.

O programa CBN Noite Total também passou a contar com um novo quadro. Trata-se do CBN para Maiores, com a psicóloga e educadora sexual Ana Canosa. O quadro vai ao ar sempre às quintas-feiras, às 22h32. Ou seja, logo após edição do Repórter CBN.

Multiplataforma

Elaine Silva destaca que são os ouvintes que fazem a rádio diariamente Crédito: Ricardo Medeiros

“Os capixabas já estão acostumados a saber sobre trânsito, política, economia, saúde, educação e o cotidiano das cidades todos os dias, no carro principalmente. Mas, hoje também levamos nosso conteúdo de qualidade para outras plataformas, a fim de que a CBN esteja cada vez mais próxima de seus ouvintes.”, relata Elaine Silva.