CBN Cotidiano ao vivo: professor brasileiro perde 21% do tempo de aula para manter disciplina

No programa desta terça (07), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 14:46

No programa CBN Cotidiano desta terça (07), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala do professor brasileiro, que perde 21% do tempo de aula para manter disciplina.

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

