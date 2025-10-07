Home
>
Cotidiano
>
CBN Cotidiano ao vivo: professor brasileiro perde 21% do tempo de aula para manter disciplina

CBN Cotidiano ao vivo: professor brasileiro perde 21% do tempo de aula para manter disciplina

No programa desta terça (07), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 14:46

No programa CBN Cotidiano desta terça (07), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala do professor brasileiro, que perde 21% do tempo de aula para manter disciplina.

Recomendado para você

No programa desta terça (07), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: professor brasileiro perde 21% do tempo de aula para manter disciplina

Secretaria da Saúde do Espírito Santo diz que medida é preventiva devido ao aumento de casos pelo Brasil e esclareceu que já possui estoque do produto

Sesa anuncia compra emergencial do medicamento antídoto ao metanol

Inovação patenteada pelo instituto federal e universidades parceiras permite isolar e extrair compostos naturais que se mostraram promissores contra células cancerígenas sem prejudicar as células saudáveis

Invenção do Ifes extrai substâncias de planta do ES que combatem câncer

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais