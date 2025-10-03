Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: os melhores e piores investimentos nos primeiros nove meses do ano

No programa desta sexta (3), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 15:13

No programa CBN Cotidiano desta sexta (3), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro Economia do Cotidiano, o comentarista José Márcio de Barros comenta os melhores e piores investimentos nos primeiros nove meses do ano. Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

