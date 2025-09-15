Home
CBN Cotidiano ao vivo: ES se consolida como referência no bodyboarding

No programa desta segunda (15), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15:01

No programa CBN Cotidiano desta segunda (15), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute as principais notícias do dia. No programa de hoje, Neymara Carvalho fala da etapa do Circuito Mundial Feminino de Bodyboarding, realizada na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra. Nas águas capixabas, o evento torna o Estado o maior palco do esporte no mundo.

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

